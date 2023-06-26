Попались на взятке в 1,8 млн: НАБУ задержало главу Тернопольского облсовета Головко (фото)

Глава областного совета и двое заместителей начальника военной администрации были задержаны в момент передачи третьего транша взятки, которую они требовали у местного бизнесмена.

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Национальное антикоррупционное бюро Украины в сотрудничестве со Специализированной антикоррупционной прокуратурой задержали председателя Тернопольского областного совета Михаила Головко и еще нескольких чиновников ВГА на получении взятки. Об этом в понедельник, 26 июня сообщает пресс-служба НАБУ.

"НАБУ и САП задержали председателя Тернопольского облсовета и двух заместителей председателя Тернопольской военно-гражданской администрации на получении неправомерной выгоды", — отмечается в сообщении ведомства.

Собеседники издания "Украинская правда" уточнили, что речь идет о Михаиле Головко и его заместителях Игоре Демьянчуке и Игоре Гайдуке.

По данным следствия, задержанные чиновники требовали почти 1,8 млн грн у местного бизнесмена — собственника предприятия за подписание актов выполненных работ по строительству и ремонту инфраструктурных объектов коммунальным предприятием Тернопольского облсовета.

После передачи третьего транша в размере более 600 тыс. грн председателя Тернопольского облсовета Головко и двух его заместителей задержали "на горячем".

Вечером 15 мая в соцсетях и СМИ появилась информация о том, что НАБУ якобы задержало на взятке главу Верховного суда Украины Всеволода Князева.

Позднее детективы из Национального антикоррупционного бюро изъяли дополнительно примерно 500 тысяч долларов в ходе обыска у бывшего председателя Верховного суда Украины Всеволода Князева.