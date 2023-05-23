Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Украина Задержание главы Верховного суда Украины

Нашли еще полмиллиона долларов: в НАБУ провели новые обыски по делу Князева (фото)

Всеволод Князев, Верховный суд Украины, взятка, обыск, уголовное дело, коррупция, новые подробности преступления
Фото: Из открытых источников | В деле о взятке Всеволода Князева нашли еще полмиллиона долларов

По информации ведомства, следствию предстоит выяснить источник происхождения и принадлежность крупной суммы денег.

Related video

Детективы из Национального антикоррупционного бюро изъяли дополнительно примерно 500 тысяч долларов в ходе обыска у бывшего председателя Верховного суда Украины Всеволода Князева. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 23 мая.

Сообщается, что обыск был осуществлен в рамках досудебного расследования в деле о получении 2,7 миллионов долларов взятки председателем Верховного суда и адвокатом. Проводили обыск в понедельник, 22 мая.

Эти средства они должна были получить взамен на то, чтобы суд вынес приговор в пользу бизнесмена Константина Жеваго в деле права собственности 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината.

"НАБУ и САП во время обыска изъяли крупную сумму наличных в почти полмиллиона долларов США, скрытую участниками преступления по делу по подозрению председателя Верховного Суда. На данный момент НАБУ и САП исследуют источник происхождения и принадлежность этих средств", — говорится в сообщении.

Всеволод Князев, Верховный суд Украины, взятка, обыск, уголовное дело, коррупция, новые подробности преступления Fullscreen
В деле о взятке Всеволода Князева нашли еще полмиллиона долларов
Фото: НАБУ
Всеволод Князев, Верховный суд Украины, взятка, обыск, уголовное дело, коррупция, новые подробности преступления Fullscreen
В деле о взятке Всеволода Князева нашли еще полмиллиона долларов
Фото: НАБУ
Всеволод Князев, Верховный суд Украины, взятка, обыск, уголовное дело, коррупция, новые подробности преступления Fullscreen
В деле о взятке Всеволода Князева нашли еще полмиллиона долларов
Фото: НАБУ
Всеволод Князев, Верховный суд Украины, взятка, обыск, уголовное дело, коррупция, новые подробности преступления Fullscreen
В деле о взятке Всеволода Князева нашли еще полмиллиона долларов
Фото: НАБУ
Всеволод Князев, Верховный суд Украины, взятка, обыск, уголовное дело, коррупция, новые подробности преступления
Всеволод Князев, Верховный суд Украины, взятка, обыск, уголовное дело, коррупция, новые подробности преступления
Всеволод Князев, Верховный суд Украины, взятка, обыск, уголовное дело, коррупция, новые подробности преступления
Всеволод Князев, Верховный суд Украины, взятка, обыск, уголовное дело, коррупция, новые подробности преступления

Напомним, 15 мая в соцсетях и СМИ начали распространять информацию о том, что НАБУ задержало на взятке главу Верховного суда Украины Всеволода Князева. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким намекнул что речь идет о сумме в 2,7 миллиона долларов.

16 мая сообщалось, что бывшему главе Верховного Суда Князеву грозит до 12 лет тюрьмы. Сообщник-адвокат также получил обвинение — он наладил схему передачи денег судьям.

18 мая Высший совет правосудия проголосовал за то, чтобы Всеволода Князева отправили под стражу. Адвокаты экс-судьи настаивали на закрытом заседании суда и сослался на гостайну.