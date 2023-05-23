Нашли еще полмиллиона долларов: в НАБУ провели новые обыски по делу Князева (фото)

По информации ведомства, следствию предстоит выяснить источник происхождения и принадлежность крупной суммы денег.

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Детективы из Национального антикоррупционного бюро изъяли дополнительно примерно 500 тысяч долларов в ходе обыска у бывшего председателя Верховного суда Украины Всеволода Князева. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 23 мая.

Сообщается, что обыск был осуществлен в рамках досудебного расследования в деле о получении 2,7 миллионов долларов взятки председателем Верховного суда и адвокатом. Проводили обыск в понедельник, 22 мая.

Эти средства они должна были получить взамен на то, чтобы суд вынес приговор в пользу бизнесмена Константина Жеваго в деле права собственности 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината.

"НАБУ и САП во время обыска изъяли крупную сумму наличных в почти полмиллиона долларов США, скрытую участниками преступления по делу по подозрению председателя Верховного Суда. На данный момент НАБУ и САП исследуют источник происхождения и принадлежность этих средств", — говорится в сообщении.

В деле о взятке Всеволода Князева нашли еще полмиллиона долларов Фото: НАБУ В деле о взятке Всеволода Князева нашли еще полмиллиона долларов Фото: НАБУ В деле о взятке Всеволода Князева нашли еще полмиллиона долларов Фото: НАБУ В деле о взятке Всеволода Князева нашли еще полмиллиона долларов Фото: НАБУ

Напомним, 15 мая в соцсетях и СМИ начали распространять информацию о том, что НАБУ задержало на взятке главу Верховного суда Украины Всеволода Князева. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким намекнул что речь идет о сумме в 2,7 миллиона долларов.

16 мая сообщалось, что бывшему главе Верховного Суда Князеву грозит до 12 лет тюрьмы. Сообщник-адвокат также получил обвинение — он наладил схему передачи денег судьям.

18 мая Высший совет правосудия проголосовал за то, чтобы Всеволода Князева отправили под стражу. Адвокаты экс-судьи настаивали на закрытом заседании суда и сослался на гостайну.