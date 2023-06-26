Попалися на хабарі в 1,8 млн: НАБУ затримало голову Тернопільської облради Головка (фото)

Очільника обласної ради та двох заступників начальника військової адміністрації затримали в момент передання третього траншу хабара, який вони вимагали у місцевого бізнесмена.

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Національне антикорупційне бюро України у співпраці зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою затримали голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка та ще кількох посадовців ВЦА на отриманні хабара. Про це в понеділок, 26 червня повідомляє пресслужба НАБУ.

"НАБУ та САП затримали голову Тернопільської облради та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації на одержанні неправомірної вигоди", — наголошується в повідомленні відомства.

Співрозмовники видання "Українська правда" уточнили, що йдеться про Михайла Головка та його заступників Ігоря Дем'янчука та Ігоря Гайдука.

За даними слідства, затримані чиновники вимагали майже 1,8 млн грн у місцевого бізнесмена — власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об'єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.

Після передачі третього траншу в розмірі понад 600 тис. грн голову Тернопільської облради Головка і двох його заступників затримали "на гарячому".

Увечері 15 травня в соцмережах і ЗМІ з'явилася інформація про те, що НАБУ нібито затримало на хабарі голову Верховного суду України Всеволода Князєва.

Пізніше детективи з Національного антикорупційного бюро вилучили додатково приблизно 500 тисяч доларів під час обшуку у колишнього голови Верховного суду України Всеволода Князєва.