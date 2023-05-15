НАБУ спіймало голову Верховного суду Князєва на хабарі майже 3 млн доларів, — ЗМІ

За інформацією голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, суддя намагався "заробити" 2,7 мільйона доларів. У НАБУ вже офіційно заявили, що викрили масштабну корупційну схему у Верховному суді.

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Увечері 15 травня у соцмережах та ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що НАБУ нібито затримало на хабарі голову Верховного суду України Всеволода Князєва. За інформацією джерел "Української правди", НАБУ та САП задокументували отримання хабаря.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім своєрідно підтвердив цю інформацію, зазначивши, що йдеться про суму 2,7 мільйона доларів.

Через деякий час у НАБУ повідомили, що вони разом із САП викрили масштабну корупційну схему у Верховному суді.

"НАБУ та САП викрили масштабну корупцію у Верховному Суді, а саме схему отримання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного Суду", — йдеться у повідомленні.

У НАБУ заявили, що проводяться невідкладні слідчі дії. Деталі пообіцяли повідомити пізніше.

44-річний Всеволод Князєв є головою Верховного Суду з 1 грудня 2021 року.

До речі, Вищий антикорупційний суд України 1 березня оголосив вирок, ухвалений колишній судді Кіровського райсуду міста Дніпро. Її визнали винною у вимаганні та отриманні хабара у розмірі 30 тисяч доларів і засудили до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 28 лютого в Офісі генпрокурора повідомляли, що на мільйонному хабарі спіймали кадровика тероборони.