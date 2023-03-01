"Взяли на гарячому": суддя з Дніпра отримала 10 років ув'язнення за хабар у $30 тисяч

За даними Центру протидії корупції, до позбавлення волі засудили колишню суддю Наталію Овчаренко. Ймовірно, її затримали під час отримання частини хабара в розмірі 16 тисяч доларів.

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Найвищий антикорупційний суд України в середу, 1 березня, оголосив вирок, винесений колишній судді Кіровського райсуду міста Дніпро. Її визнали винною у вимаганні й отриманні хабара в розмірі $30 тис. і засудили до 10 років позбавлення волі. Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

Як уточнюється, суддя також зловживала своїм становищем і підбурювала працівників медичної сфери до видачі хибних листів непрацездатності і їх використання.

Справа судді Наталії Овчаренко: хронологія подій

Центр протидії корупції (ЦПК), зі свого боку, уточнює, що йдеться про Наталію Овчаренко.

За даними слідства, навесні 2017 року судді Кіровського суду Овчаренко та Ходасевич, які вимагали $30 тис., отримали частину хабара розміром $16 тис. за ухвалення потрібного рішення в кримінальній справі. Їх затримали "на гарячому".

Після цього голова Кіровського суду Геннадій Підберезний вирішив втрутитися в хід справи. Він вийшов на керівника САП Назара Холодницького та запропонував "вирішити питання" з обвинуваченими суддями. Як матеріальну винагороду пропонував $300 тис.

Суддів затримали під час передачі частини хабара в $50 тисяч у кабінеті голови САП у вересні 2017 року.

Вища рада правосуддя в жовтні 2017 року усунула Підберезного з посади голови Кіровського райсуду.

У ЦПК уточнили, що суддя Ходасевич помер кілька років тому.

За інформацією ЦПК, ще одну обвинувачену в справі — лікарку однієї з медустанов Дніпра — також визнали винною. Вона отримала 4 роки ув'язнення, проте її звільнили від відбування покарання у зв'язку із закінченням термінів.

Нагадаємо, 14 лютого 2023 року Вищий антикорупційний суд України очолила Віра Михайленко. У Центрі протидії корупції заявили, що попередні кілька спроб ВАКС знайти нового главу зазнали невдачі.