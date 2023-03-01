"Взяли на горячем": судья из Днепра получила 10 лет тюрьмы за взятку в $30 тысяч

По данным Центра противодействия коррупции, к лишению свободы приговорена бывшая судья Наталья Овчаренко. Предположительно, ее задержали во время получения части взятки в размере $16 тысяч.

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Высший антикоррупционный суд Украины в среду, 1 марта, огласил приговор, вынесенный бывшей судье Кировского райсуда города Днепр. Ее признали виновной в вымогательстве и получении взятки в размере $30 тыс. и приговорили к 10 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

Как уточняется, судья также злоупотребляла своим положением и подстрекала работников медицинской сферы к выдаче ложных листков нетрудоспособности и их использованию.

Дело судьи Натальи Овчаренко: хронология событий

Центр противодействия коррупции (ЦПК), в свою очередь, уточняет, что речь идет о Наталье Овчаренко.

По данным следствия, весной 2017 года судьи Кировского суда Овчаренко и Ходасевич, требовавшие $30 тыс., получили часть взятки в размере $16 тыс. за принятие нужного решения по уголовному делу. Их задержали "на горячем".

После этого председатель Кировского суда Геннадий Пидберезный решил вмешаться в ход дела. Он вышел на руководителя САП Назара Холодницкого и предложил "решить вопрос" с обвиняемыми судьями. В качестве материального вознаграждения предлагалось $300 тыс.

Судей задержали при передаче части взятки в $50 тысяч в кабинете главы САП в сентябре 2017 года.

Высший совет правосудия в октябре 2017 года отстранил Пидберезного от должности председателя Кировского райсуда.

В ЦПК уточнили, что судья Ходасевич умер несколько лет тому назад.

По информации ЦПК, еще одну обвиняемую по делу — врача одного из медучреждений Днепра — также признали виновной. Она получила 4 года тюремного заключения, однако ее освободили от отбывания наказания в связи с истечением сроков.

Напомним, 14 февраля 2023 года Высший антикоррупционный суд Украины возглавила ​Вера Михайленко. В Центре противодействию коррупции заявили, что предыдущие несколько попыток ВАКС найти нового главу потерпели неудачу.