Предыдущие попытки были неудачными: Высший антикоррупционный суд получил нового главу (фото)

В ВАКС сообщили, что с 7 мая 2019 года по 6 мая 2022 года главой ВАКС была Елена Танасевич. С 7 мая 2022 года полномочия председателя Высшего антикоррупционного суда исполнял Олег Павлишин.

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Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины возглавила ​Вера Михайленко. Соответствующее решение было принято на сегодня на общем собрании судей, о чем сказано на сайте ведомства.

"Напомним, с 7 мая 2019 года по 6 мая 2022 года главой ВАКС была Елена Танасевич. С 7 мая 2022 года полномочия председателя Высшего антикоррупционного суда исполнял Олег Павлишин, у которого самый большой судейский стаж. Также 18 мая 2022 года председателем Апелляционной палаты ВАКС избрали судью Александра Семенникова. Он сменил на этом посту Даниилу Черненькую", — сказано в сообщении.

На Telegram-канале Центра противодействию коррупции заявили, что предыдущие несколько попыток ВАКС найти главу потерпели неудачу.

[ + – ] Вера Михайленко Фото: Пресс-служба ВАКС

Высший антикоррупционный суд

ВАКС начал работу в 2019 году. Международный валютный фонд требовал принятия законодательства для создания антикоррупционного суда не позднее июня 2017. Ведомство осуществляет правосудие как суд первой и апелляционной инстанций в уголовных производствах по преступлениям, отнесенным к его юрисдикции процессуальным законом, а также по гражданским делам о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства.

Ранее Фокус писал, что ВАКС освободил нардепа от ответственности из-за раскаяния. По словам журналистов, речь идет о депутате от "Слуги народа" Владимире Гевко, который ранее не внес в декларацию сведения об аренде жилья в центре Киева стоимостью более 3,7 млн. гривен.

Еще напомним, что ВАКС осудил на 9 лет экс-топ-следователя Генпрокуратуры, переписавшего Audi на свою бабушку. Дмитрий Сус признан виновным в присвоении и продаже имущества, которое было изъято во время обысков подпольных казино.

Также сообщалось, что ВАКС изъял все имущество Януковича в пользу государства. Среди конфискованного у экс-президента — 100% долей в уставном капитале ООО "Танталит" и ООО "Дом Лесника". А также 31 миллион гривен и 84,9 тысяч долларов на банковских счетах.