Межигорье, счета и корабль: ВАКС изъял все имущество Януковича в пользу государства

Среди конфискованного у экс-президента — 100% долей в уставном капитале ООО "Танталит" и ООО "Дом Лесника". А также 31 миллион гривен и 84,9 тысяч долларов на банковских счетах.

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Высший антикоррупционный суд Украины изъял в пользу государства все имущество бывшего президента страны Виктора Януковича, об этом сообщает пресс-служба суда.

Среди прочего, судьи приняли решение об изъятии резиденции "Межигорье", гостинично-ресторанного комплекса в Сухолучье, дома, квартиры, а также нескольких парковочных мест.

Более того, у Януковича изъяли судно "Бриг", 100% долей в уставном капитале ООО "Танталит" и ООО "Дом Лесника". Хранившиеся на счетах экс-гаранта 31 миллион гривен и 84,9 тыс. долларов также были конфискованы.

Это же касается книг, икон, картин, прочего антиквариата и оружия, которыми владел бывший глава государства. В общей сложности, предметов, относящихся к историко-культурным и материальным ценностям, насчитали 537. Их общая стоимость оценивается в 18,7 млн евро.

По информации пресс-службы Центра противодействия коррупции (ЦПК), основную часть активов Януковича конфисковали благодаря качественной работе детективов НАБУ. Сообщается, что на протяжении пяти лет с 2014-го по 2019 гг. дело Януковича "безрезультатно лежало в Генпрокуратуре Украины", но в 2019 года его передали НАБУ.

В ЦПК пояснили, что причиной для изъятия всего имущества бывшего главы государства послужило то, что он содействовал РФ в проведении подрывной и террористической деятельности в отношении Украины и ведении агрессивной войны. Янукович в открытом письме предлагал президенту Зеленскому остановить войну, согласившись с условиями страны-агрессора.

Напомним о деле Межигорья. Виктора и Александра Януковича вызывают в НАБУ для передачи обвинительного акта в рамках уголовного производства. Расследование проводилось с 2015 года.

Ранее Фокус сообщал, что бывшего президента Януковича и его сына обвинили по трем статьям УК Украины. В материалах дела идет речь об ущербе от преступной деятельности, оценивающемся в более чем в 500 млн грн.