Межигір'я, рахунки та корабель: ВАКС вилучив усе майно Януковича на користь держави

Серед конфіскованого в експрезидента — 100% часток у статутному капіталі ТОВ "Танталіт" та ТОВ "Дім Лісника". А також 31 мільйон гривень та 84,9 тисяч доларів на банківських рахунках.

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Вищий антикорупційний суд України вилучив на користь держави все майно колишнього президента країни Віктора Януковича, повідомляє пресслужба суду.

Серед іншого, судді ухвалили рішення про вилучення резиденції "Межигір'я", готельно-ресторанного комплексу в Сухолуччі, будинки, квартири, а також кількох паркувальних місць.

Щобільше, у Януковича вилучили судно "Бриг", 100% часток у статутному капіталі ТОВ "Танталіт" та ТОВ "Будинок Лісника". 31 мільйон гривень і 84,9 тис. доларів, які зберігалися на рахунках ексгаранта, також були конфісковані.

Те саме стосується книг, ікон, картин, іншого антикваріату та зброї, якими володів колишній глава держави. Загалом предметів, що належать до історико-культурних та матеріальних цінностей, нарахували 537. Їх загальна вартість оцінюється в 18,7 млн євро.

За інформацією пресслужби Центру протидії корупції (ЦПК), основна частина активів Януковича конфіскована завдяки якісній роботі детективів НАБУ. Повідомляється, що протягом п'яти років з 2014 по 2019 роки. справа Януковича "безрезультатно лежала у Генпрокуратурі України", але у 2019 році її передали НАБУ.

У ЦПК пояснили, що причиною для вилучення всього майна колишнього глави держави стало те, що він сприяв РФ у проведенні підривної та терористичної діяльності щодо України та веденні агресивної війни. Янукович у відкритому листі пропонував президенту Зеленському зупинити війну, погодившись із умовами країни-агресора.

Нагадаємо про справу Межигір'я. Віктора та Олександра Януковича викликають у НАБУ для передачі обвинувального акту в межах кримінального провадження. Розслідування проводилось із 2015 року.

Раніше Фокус повідомляв, що колишнього президента Януковича та його сина звинуватили за трьома статтями КК України. У матеріалах справи йдеться про шкоду від злочинної діяльності, яка оцінюється у понад 500 млн грн.