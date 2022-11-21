Відмивання в особливо великих розмірах: двох Януковичів викликають до НАБУ в справі Межигір'я

Віктора й Олександра Янукович викликають до кабінету НАБУ, щоб вручити обвинувальний акт у межах кримінального провадження, яке проводилося з 2015 року.

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Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оприлюднило повістки про виклик колишнього президента Віктора Януковича та його сина Олександра, підозрюваних у заволодінні державним майном в особливо великих розмірах і відмиванні доходів. Про це повідомляє інформаційне агентство "Главком".

У документах сказано, що експрезидента та його сина очікують 6 грудня 2022 року об 11:00 у будівлі НАБУ в кабінеті старшого детектива бюро Вадима Паутова для вручення прокурором обвинувального акта в межах кримінального провадження №42015000000002835, розслідування якого проводилось з 2015 року.

Йдеться про розслідування справи про Межигір'я, де комплекси будівель і земельні ділянки опинилися у приватних руках, у той час, коли Віктор Янукович обіймав посаду прем'єр-міністра України в 2007 році.

[ + – ] Повістка НАБУ Віктору Януковичу

[ + – ] Повістка НАБУ Олександру Януковичу

За версією слідчих, син Януковича, Олександр займався організацією створення і придбання суб'єктів підприємницької діяльності, щоб приховати незаконну діяльність. Унаслідок цих дій державі було завдано великих матеріальних збитків.

У повістках також вказані адреси президента та його сина. Згідно з документами, Віктор Янукович проживає в Ростові-на-Дону на вулиці Єременко, 81 корпус В. Його син, Олександр Янукович живе за адресою: Санкт-Петербург, вулиця Комсомолу, 2 корпус А.

Раніше повідомлялося, що співробітники Офісу генпрокурора України завершили розслідування у справі про захоплення влади колишнім президентом України Віктором Януковичем. За даними слідства, експрезидент-утікач разом із заступником міністра юстиції використовували старі норми Конституції України, привласнивши повноваження законодавчої та виконавчої влади.

Президент України Володимир Зеленський 12 жовтня надав чинності рішенню РНБО щодо санкцій проти експрезидента Віктора Януковича й інших осіб. Так, активи експрезидента були заблоковані на 10 років.