Зеленський ввів нові санкції проти Януковича, Курченка й Дерипаски

Глава держави своїм указом заблокував активи чотирьох осіб, серед яких українські та російські олігархи, терміном на 10 років.

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Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції проти експрезидента Віктора Януковича, олігарха-втікача Сергія Курченка й інших осіб. Відповідний указ глава держави підписав у середу, 12 жовтня.

Згідно з указом Зеленського, під санкції, які блокують активи, потрапили:

Сергій Курченко, український олігарх, який втік із країни під час подій Революції гідності у 2014 році;

Віктор Янукович, четвертий президент України, який втік із країни під час подій Революції гідності у 2014 році;

Павло Лебедєв, колишній український політик російського походження, член "Партії регіонів", що припинила існування, міністр оборони України за правління Януковича (з 2012 по 27 лютого 2014 р.);

Олег Дерипаска, російський олігарх, за версією американської влади, помічений за обслуговуванням інтересів топчиновників РФ.

Формулювання санкцій, що застосовуються до цих осіб, має такий вигляд: "Блокування активів — тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізособі або юридичній особі, а також активами, щодо яких ця особа може прямо або опосередковано (через інших осіб) вчиняти дії, аналогічні за змістом здійснення права розпорядження ними".

Санкції запроваджуються на 10 років, ідеться в документі.

Нагадаємо, нещодавно Європейський союз вирішив зняти частину санкцій із експрезидента Віктора Януковича, який утік у Росію, його сина Олександра. Обмеження було запроваджено ЄС ще в березні 2014 року за "розтрату державних коштів України чи зловживання службовим становищем".

Водночас інший фігурант списку санкцій, Олег Дерипаска, не зміг домогтися скасування обмежень, введених проти нього владою США.