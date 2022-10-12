Зеленский ввел новые санкции против Януковича, Курченко и Дерипаски

Глава государства своим указом заблокировал активы четырех человек, среди которых украинские и российские олигархи, сроком на 10 лет.

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против экс-президента Виктора Януковича, беглого олигарха Сергея Курченко и других лиц. Соответствующий указ глава государства подписал в среду, 12 октября.

Согласно указу Зеленского, под санкции, блокирующие активы, попали:

Сергей Курченко, украинский олигарх, сбежавший из страны во время событий Революции достоинства в 2014 году;

Виктор Янукович, четвертый президент Украины, сбежавший из страны во время событий Революции достоинства в 2014 году;

Павел Лебедев, бывший украинский политик российского происхождения, член прекратившей существование "Партии регионов", министр обороны Украины во времена правления Януковича (с 2012 по 27 февраля 2014 г.);

Олег Дерипаска, российский олигарх, по версии американских властей замечен за обслуживанием интересов топ-чиновников РФ.

Формулировка санкций, применяемых к этим лицам выглядит следующим образом: "блокирование активов — временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, которые принадлежат физлицу или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых данное лицо может прямо или опосредованно (через других лиц) совершать действия, аналогичные по содержанию осуществлению права распоряжения ими".

Санкции вводятся на 10 лет, говорится в документе.

Напомним, недавно Европейский союз решил снять часть санкций с убежавшего в Россию экс-президента Виктора Януковича, его сына Александра. Ограничения были введены ЕС еще в марте 2014 года за "растрату государственных средств Украины или злоупотребление служебным положением.

Тем временем другой фигурант санкционного списка, Олег Дерипаска, не смог добиться отмены ограничений, введенных против него властями США.