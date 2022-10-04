Приближенный к Путину миллиардер проиграл суд о законности санкций США

Российский влиятельный миллиардер Олег Дерипаска проиграл дело в Верховном суде США о незаконности санкций, которые были введены против него в 2018 году, когда президентом был еще Дональд Трамп.

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Американский суд отказал в ходатайстве Олегу Дерипаске, который в своем иске указывал, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США превысило свои полномочия. Защите российского миллиардера настаивала, что санкции были введены с нарушением Закона об экономических полномочиях на случай чрезвычайной международной ситуации, который позволяет американскому президенту вводить санкции в случае чрезвычайного положения, сообщает Bloomberg.

Адвокаты Дерипаски указывали, что президент Джо Байден не вводил чрезвычайное положение в США из-за действий РФ, поэтому санкции против их клиента были введены незаконно. Однако апелляционный суд в Вашингтоне не увидел незаконных действий в решении OFAC.

Санкции в отношении Олега Дерипаски были введены в апреле 2018 года, тогда олигарха обвинили в том, что он работал в энергетическом секторе и интересах высокопоставленных чиновников РФ. Санкции были введены против компаний UC Rusal, En+, "ЕвроСибЭнерго" и ГАЗ, но были сняты к декабрю 2018 года после того, как доля Дерипаски в них сократилась с 70% до менее чем 45%. Однако ограничения против самого олигарха и группы ГАЗ остались в силе.

30 сентября во время заседания СНБО Олег Дерипаска был внесен в санкционный список Украины вместе с рядом других российских и украинских олигархов.

Фокус информировал, что яхта Clio, принадлежащая российскому алюминиевому магнату Олегу Дерипаске, прибыла в порт турецкого города Геджек, до этого миллиардер пытался ее спрятать от конфискации на Мальдивах.