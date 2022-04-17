Російський олігарх Дерипаска сховав свою супер'яхту Clio у Туреччині

Яхту "Кліо" під прапором Кайманових островів помітили в курортному місті Гецек, раніше вона "ховалась" на Мальдівах

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Яхта Clio, що належить російському алюмінієвому магнату Олегу Дерипасці, прибула в порт турецького міста Гецек напередодні ввечері, повідомляє Reuters.

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Дерипаска, засновник російського алюмінієвого гіганта "Русал", потрапив під санкції США, Європейського Союзу та Великобританії. Раніше він закликав до миру.

73-метрова яхта "Кліо" прибула до Егейського моря. Раніше Дерипаска ховав її на Мальдівах, так само як і деякі інші російські мільярдери. Однак він наслідував приклад Романа Абрамовича, який вже сховав у Туреччині дві зі своїх шести яхт, і перегнав свою "іграшку" ближче до будинку.

[ + – ] Олег Дерипаска Фото: Getty Images

Нагадаємо, 73-метрову "Кліо", яка раніше називалася Queen M, побудувала компанія Lurssen у Німеччині на її корабельні в Бремені. Її інтер'єр розробив Дональд Старкі, а зовнішнім виглядом займався Еспен Оейно. Власнику яхту передали у 2004 році.

На борту Clio можуть розміститися 18 гостей у 10 каютах. Їх комфорт забезпечують 22 члени команди.

[ + – ] Яхта Олега Дерипаски кілька років тому Фото: Yacht Charter Fleet

Раніше особняк Олега Дерипаски в Лондоні зайняли сквотери. Вони протестували проти війни в Україні. Втім, вже незабаром їх заарештувала поліція. Зараз особняк олігарха пустує.

Фокус писав про ті російські яхти, які вже заарештовані, або затримані за кордоном через санкції. Список постійно поповнюється. Останньою затримано яхту олігарха Сулеймана Керімова.