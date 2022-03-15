З'явилося відео із захопленого особняка Олега Дерипаски у Лондоні

Сквотерів, що увірвалися до будинку російського олігарха, заарештувала поліція.

У ніч на 14 березня кілька сквотерів увірвалися в будинок російського олігарха Олега Дерипаски в Лондоні на Белгравія-сквер і вивісили антивоєнні плакати, вимагаючи використати особняк мільярдера, який потрапив під санкції, як притулок для українських біженців. Наразі четверо сквотерів заарештовані, але вони встигли опублікувати відео та фото з дому олігарха. Про це пише Daily Mail.

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Нагадаємо, особняк на Белгравія-сквер вартістю 50 мільйонів фунтів стерлінгів є найдорожчим у цьому районі. А його власник, олігарх Олег Дерипаска, був серед семи російських олігархів, які потрапили під санкції Великобританії минулого тижня.

Промисловець колись був найбагатшою людиною в Росії і приймав у себе на супер'яхті Queen K членів британського парламенту Пітера Мандельсона та Джорджа Осборна, що в результаті вилилося у грандіозний скандал.

[ + – ] Відео, зняте у лондонському особняку Олега Дерипаски

До слова, на арешт сквотерів вже відреагував мер Лондона Садік Хан, який заявив, що "здивувався" втручанням поліції. Політик від лейбористської партії сказав, що він не "схвалює" дії, вжиті сквотерами, але сумнівається, що дії поліції проти них були "пропорційними".

"Ми знаємо, що багато об'єктів нерухомості в Лондоні належать людям, близьким до Путіна. У нас було кілька тижнів, щоб заарештувати ці будинки і дозволити біженцям використовувати їх. Я не схвалюю дії сквотерів, але вони вирішили взяти закон у свої руки", — заявив Хан.

Щоб видворити "загарбників", поліція сім годин вела переговори, а в результаті використала дриль, щоб зламати вхідні двері.

На відео, яке сквотери виклали в мережу, видно обстановку чотириповерхового особняка: величезні кімнати, обставлені антикварними меблями.

Раніше сквотери заявили, що називають себе "лондонськими махновцями" на честь анархіста Нестора Махна, та вивісили на будівлі антивоєнні гасла та прапори України.

Прессекретар Дерипаски вже заявив, що він і його сім'я були "приголомшені недбалістю британської системи правосуддя", яка не могла видворити сквотерів протягом кількох годин, попри присутність великої кількості поліції.

Нагадаємо, Олег Дерипаска, Роман Абрамович та ще п'ятеро російських олігархів потрапили під санкції, як люди, наближені до президента РФ та відповідальні за те, що відбувається в Україні. Їхні активи були заморожені. А також їм заборонено здійснювати будь-які угоди з британськими фізичними та юридичними особами.

Раніше британський політик Майкл Гоув, член консервативної партії, заявив, що особняки російських мільярдерів можуть стати притулками для біженців з України.