Протестувальники проти війни в Україні зайняли особняк російського олігарха Олега Дерипаски в Лондоні

Дерипаска – один із семи російських олігархів, які потрапили під санкції Великобританії минулого тижня

Протестувальники проти вторгнення ЗС РФ в Україну цієї ночі увірвалися в будинок російського мільярдера Олега Дерипаски в Лондоні та прикрасили його українськими прапорами й антивоєнними гаслами, а над центральним входом вивісили полотнище з написом "Це майно звільнене". Про це повідомляє Daily Mail.

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Маєток Дерипаски в Найтсбріджі, Лондон, розташований на престижній вулиці Белгрейв-сквер, 5. Його вартість – понад 50 мільйонів фунтів стерлінгів, що робить його найдорожчим об'єктом нерухомості в цьому районі. Раніше будинок належав члену британського парламенту серу Генрі "Чипсу" Ченнону.

[ + – ] Захоплений протестувальниками будинок Олега Дерипаски в Лондоні Фото: Соцсети

"Поліція була викликана невдовзі після першої години ночі, у понеділок, 14 березня, до житлового будинку на Белгрейв-сквер. Офіцери прийшли та виявили, що кілька людей проникли всередину та вивісили транспаранти з вікон нагорі. Поліція залишається на місці", — заявило джерело з місця події.

У 2008 році стало відомо, що маєток був порожнім більшу частину часу, хоч там постійно працював повний штат прислуги, а також загін приватної охорони.

[ + – ] Захоплений протестувальниками будинок Олега Дерипаски в Лондоні

І саме у 2008 році Дерипаска виявився замішаним у скандалі, який у Британії отримав назву Yachtgate. На своїй яхті він зустрічався з членами британського парламенту Мандельсоном і Осборном. Пізніше Осборна звинувачували, що він намагався отримати пожертвування від росіянина на партію торі. Коли вони зустрічалися, то Дерипаска вже був "під прицілом" спецслужб США, які анулювали його візу роком раніше.

Статки Дерипаски ще недавно оцінювали в 3,2 мільярда фунтів. У британському парламенті з легкої руки політика Боба Сілі його називали "одним із найлояльніших олігархів Путіна".

Із 2018 року він перебуває під санкціями США. Його звинувачують у втручанні в президентські вибори, кібератаках і здирстві.

Сам Дерипаска називав усі звинувачення хибними. "Ідея про те, що я якийсь "кремлівський оперативник" — це ідіотська нісенітниця", — заявляв він, коментуючи санкції.

Нагадаємо, Олег Дерипаска, Роман Абрамович і ще п'ятеро російських олігархів потрапили під санкції як люди, наближені до президента РФ і відповідальні за те, що відбувається в Україні. Активи Дерипаски, як і решти шести олігархів, були заморожені. Йому заборонено здійснювати будь-які угоди з британськими фізичними та юридичними особами.

Магнат уже заявив, що "немає жодного факту", що підтверджує звинувачення, і запропонував оскаржити їх у суді.

[ + – ] Олег Дерипаска – російський олігарх Фото: Getty Images

"Оскільки немає жодного факту на підтримку фантазій кабінету Бориса, долю всіх у цій історії санкції вирішуватимуть суди та поліція", – написав він у соцмережах.

Утім, британські ріелтори вже відмовилися продавати маєток Дерипаски в Сурреї, хоча він був виставлений на продаж до початку війни в Україні. А та сама яхта Queen K, на борту якої він зустрічався з членами британського парламенту, зараз пришвартована в турецькому Бодрумі.

Інші олігархи вирішили сховати свої суденця на Мальдівах, а в Італії вже конфіскували вітрильник російського олігарха Андрія Мельниченка.

Раніше британський політик Майкл Гоув, член консервативної партії, заявив, що розкішні маєтки російських олігархів можуть стати притулками для біженців із України.