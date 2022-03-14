Протестующие против войны в Украине заняли особняк российского олигарха Олега Дерипаски в Лондоне

Дерипаска – один семи российских олигархов, попавших под санкции Великобритании на прошлой неделе

Протестующие против вторжения ВС РФ в Украину этой ночью ворвались в дом российского миллиардера Олега Дерипаски в Лондоне и украсили его украинскими флагами и антивоенными лозунгами, а над центральным входом вывесили полотнище с надписью "Это имущество освобождено". Об этом сообщает Daily Mail.

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Особняк Дерипаски в Найтсбридже, Лондон, расположен на престижной улице Белгрейв-сквер, 5. Его стоимость – более 50 миллионов фунтов стерлингов, что делает его самым дорогим объектом недвижимости в этом районе. Ранее дом принадлежал члену британского парламента сэру Генри "Чипсу" Чэннону.

[ + – ] Захваченный протестующими дом Олега Дерипаски в Лондоне Фото: Соцсети

"Полиция была вызвана вскоре после часа ночи, в понедельник, 14 марта, в жилой дом на Белгрейв-сквер. Офицеры пришли и обнаружили, что несколько человек проникли внутрь и вывесили транспаранты из окон наверху. Полиция остается на месте", — заявил источник с места события.

В 2008 году стало известно, что особняк пустовал большую часть времени, хоть там постоянно работал полный штат прислуги, а также отряд частной охраны.

[ + – ] Захваченный протестующими дом Олега Дерипаски в Лондоне

И именно в 2008 году Дерипаска оказался замешан в скандале, который в Британии получил название Yachtgate. На своей яхте он встречался с членами британского парламента Мандельсоном и Осборном. Позже Осборна обвиняли в том, что он пытался получить пожертвования от россиянина на партию тори. Когда они встречались, то Дерипаска уже был "под прицелом" у спецслужб США, которые аннулировали его визу годом ранее.

Состояние Дерипаски еще недавно оценивалось в 3,2 миллиарда фунтов. В британском парламенте с легкой руки политика Боба Сили его называли "одним из самых лояльных олигархов Путина".

С 2018 года он находится под санкциями США. Его обвиняют в вмешательстве в президентские выборы, кибератаках и вымогательстве.

Сам Дерипаска называл все обвинения ложными. "Идея о том, что я какой-то "кремлевский оперативник" – это идиотская чепуха", — заявлял он, комментируя санкции.

Напомним, Олег Дерипаска, Роман Абрамович и еще пятеро российских олигархов попали под санкции, как люди, приближенные к президенту РФ и ответственные за происходящее в Украине. Активы Дерипаски, как и остальных шести олигархов, были заморожены. Ему запрещено совершать любые сделки с британскими физическими и юридическими лицами.

Магнат уже заявил, что "нет ни одного факта", подтверждающего обвинения, и предложил оспорить их в суде.

[ + – ] Олег Дерипаска - российский олигарх Фото: Getty Images

"Поскольку нет ни одного факта в поддержку фантазий кабинета Бориса, судьбу всех в этой санкционной истории будут решать суды и полиция". – написал он в соцсетях.

Впрочем, британские риэлторы уже отказались продавать имение Дерипаски в Суррее, хоть оно и было выставлено на продажу до начала войны в Украине. А та сама яхта Queen K, на борту которой он встречался с членами британского парламента, сейчас пришвартована в турецком Бодруме.

Другие олигархи предпочли прятать свои суденышки на Мальдивах, а в Италии уже конфисковали парусник российского олигарха Андрея Мельниченко.

Ранее британский политик Майкл Гоув, член консервативной партии, заявил, что шикарные особняки российских олигархов вполне могут стать приютам для беженцев из Украины.