В Италии арестовали парусную яхту российского олигарха Андрея Мельниченко за полмиллиарда долларов

Яхта SY A является одной из самых больших суперъяхт в мире

Итальянская финансовая полиция арестовала в Триесте самую большую парусную яхту в мире, которая принадлежит российскому олигарху Андрею Мельниченко. Об этом пишет La Repubblica.

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Стоимость яхты – 578 миллионов долларов. Сейчас она находится в северо-восточном порту Триеста.

Суперъяхта SY A (Sailing Yacht A) была построена в 2017 году на верфи Nobiskrug немецкого города Киль.

[ + – ] Суперъяхта "А" идет на полных парусах Фото: Yacht Charter Fleet

Длина судна – 143 м, ширина – 25 м, тоннаж – 12 700 т, высота мачт достигает около ста метров. Управляет яхтой экипаж из 54 человек. Судно разработал известный французский дизайнер Филипп Старк, проектировавший, в частности, яхту Venus для Стива Джобса.

На судне одновременно могут отдыхать 20 гостей в 10 комфортабельных каютах. Судно не было доступно для частного чартера.

Мельниченко попал под санкции Евросоюза 9 марта как лицо, приближенное к Кремлю и Путину.

[ + – ] Арест яхты "А" в Триесте

Андрей Мельниченко присутствовал на встрече с президентом РФ 24 февраля, на которой тот объяснял свое решение напасть на Украину. Кроме него на встрече присутствовали еще 36 российских миллиардеров. И они обсуждали потенциальные экономические последствия санкция США и ЕС.

ЕС считает, что факт приглашения на встречу с Путиным свидетельствует о том, что этот человек входит в близкое окружение президента РФ и обеспечивает значительный источник доходов правительства России.

"Тот факт, что он был приглашен на эту встречу, показывает, что он является членом ближайшего окружения Владимира Путина и что он поддерживает или осуществляет действия или политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также стабильности и безопасности в Украине", — отмечается в решении суда ЕС.

Напомним, Андрей Мельниченко – основной бенефициар международного производителя удобрений Еврохим и угольно-энергетической компании СУЭК. Его состояние в начале 2022 года оценивалось в 22 миллиарда долларов.

Также итальянская финансовая полиция сейчас пытается выяснить, кому принадлежит суперъяхта "Шехерезада", которая также стоит на приколе в Италии. Местные считают, что это яхта Владимира Путина. Однако капитан это отрицает.

Также Фокус писал о всех яхтах российских миллиардеров, арестованных с начала войны в Украине.