В Італії заарештували вітрильну яхту російського олігарха Андрія Мельниченка за пів мільярда доларів

Яхта SY A є однією з найбільших супер'яхт у світі

Італійська фінансова поліція заарештувала в Трієсті найбільшу вітрильну яхту у світі, яка належить російському олігарху Андрію Мельниченку. Про це пише La Repubblica.

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Вартість яхти – 578 мільйонів доларів. Зараз вона перебуває в північно-східному порту Трієста.

Супер'яхта SY A (Sailing Yacht A) була побудована у 2017 році на верфі Nobiskrug німецького міста Кіль.

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Довжина судна – 143 м, ширина – 25 м, тоннаж – 12 700 т, висота щогли досягає близько ста метрів. Керує яхтою екіпаж із 54 осіб. Судно розробив відомий французький дизайнер Філіп Старк, який проєктував, зокрема, яхту Venus для Стіва Джобса.

На судні одночасно можуть відпочивати 20 гостей у 10 комфортабельних каютах. Судно не було доступне для приватного чартеру.

Мельниченко потрапив під санкції Євросоюзу 9 березня як особа, наближена до Кремля та Путіна.

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Андрій Мельниченко був присутній на зустрічі з президентом РФ 24 лютого, на якій той пояснював своє рішення напасти на Україну. Крім нього, на зустрічі були присутні ще 36 російських мільярдерів. І вони обговорювали потенційні економічні наслідки санкції США та ЄС.

ЄС вважає, що факт запрошення на зустріч із Путіним свідчить про те, що ця людина входить до близького оточення президента РФ і забезпечує значне джерело доходів уряду Росії.

"Той факт, що він був запрошений на цю зустріч, показує, що він є членом найближчого оточення Володимира Путіна і що він підтримує або здійснює дії або політику, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, а також стабільності та безпеці в Україні", — наголошується в рішенні суду ЄС.

Нагадаємо, Андрій Мельниченко – основний бенефіціар міжнародного виробника добрив Єврохім і вугільно-енергетичної компанії СУЕК. Його статки на початку 2022 року оцінювалися у 22 мільярди доларів.

Також італійська фінансова поліція зараз намагається з'ясувати, кому належить супер'яхта "Шехерезада", що також стоїть на приколі в Італії. Місцеві вважають, що це є яхта Володимира Путіна. Проте капітан це заперечує.

Також Фокус писав про всі яхти російських мільярдерів, заарештованих із початку війни в Україні.