Российский олигарх Дерипаска спрятал свою суперяхту Clio в Турции

Яхта "Клио" под флагом Каймановых островов была замечена в курортном городе Гечек, ранее она "пряталась" на Мальдивах

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Яхта Clio, принадлежащая российскому алюминиевому магнату Олегу Дерипаске прибыла в порт турецкого города Гечек накануне вечером, сообщает Reuters.

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Дерипаска, основатель российского алюминиевого гиганта "Русал" попал под санкции США, Европейского Союза и Великобритании. Ранее он призывал к миру.

73-метровая яхта "Клио" прибыла в Эгейское море. Ранее Дерипаска прятал ее на Мальдивах, также, как и некоторые другие российские миллиардеры. Однако он последовал примеру Романа Абрамовича, которые уже спрятал в Турции две из своих шести яхт, и перегнал свою "игрушку" поближе к дому.

[ + – ] Олег Дерипаска Фото: Getty Images

Напомним, 73-метровая "Клио", ранее называвшаяся Queen M, была построена компанией Lurssen в Германии на их верфи в Бремене. Ее интерьер разработал Дональд Старки, а внешним видом занимался Эспен Оейно. Владельцу яхту передали в 2004 году.

На борту Clio могут разместится 18 гостей в 10 каютах. Их комфорт обеспечивают 22 члена команды.

[ + – ] Яхта Олега Дерипаски несколько лет назад Фото: Yacht Charter Fleet

Ранее особняк Олега Дерипаски в Лондоне заняли сквоттеры. Они протестовали против войны в Украине. Впрочем, уже скоро их арестовала полиция. Сейчас особняк олигарха пустует.

Фокус писал о тех российских яхтах, которые уже были арестованы, или задержаны за рубежом из-за санкций. Список постоянно пополняется. Последней была задержана яхта олигарха Сулеймана Керимова.