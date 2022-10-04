Наближений до Путіна мільярдер програв суд щодо законності санкцій США

Російський впливовий мільярдер Олег Дерипаска програв справу у Верховному суді США про незаконність санкцій, які введені проти нього у 2018 році, коли президентом був ще Дональд Трамп.

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Американський суд відмовив у клопотанні Олегу Дерипаску, який у своєму позові вказував, що Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США перевищило свої повноваження. Захист російського мільярдера наполягав, що санкції було введено з порушенням Закону про економічні повноваження на випадок надзвичайної міжнародної ситуації, який дозволяє американському президентові вводити санкції у разі надзвичайного стану, повідомляє Bloomberg.

Адвокати Дерипаски вказували, що президент Джо Байден не вводив надзвичайний стан у США через дії РФ, тому санкції проти їхнього клієнта введені незаконно. Проте апеляційний суд у Вашингтоні не побачив незаконних дій у рішенні OFAC.

Санкції щодо Олега Дерипаски запроваджено у квітні 2018 року, тоді олігарха звинуватили у тому, що він працював в енергетичному секторі та інтересах високопосадовців РФ. Санкції введені проти компаній UC Rusal, En+, "ЄвроСибЕнерго" та ГАЗ, але зняті до грудня 2018 року після того, як частка Дерипаски в них скоротилася з 70% до менш ніж 45%. Проте обмеження проти самого олігарха та групи ГАЗ залишилися чинними.

30 вересня під час засідання РНБО Олега Дерипаску внесли до списку санкцій України разом з низкою інших російських та українських олігархів.

Фокус інформував, що яхта Clio, що належить російському алюмінієвому магнату Олегу Дерипаску, прибула до порту турецького міста Геджек, до цього мільярдер намагався її сховати від конфіскації на Мальдівах.