Медведчук, Фрідман та Дерипаска: під нові санкції РНБО потрапили близько 1300 осіб, — ЗМІ

Обмеження стосуються осіб, які причетні до проведення фейкових референдумів і окупації українських територій.

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До нового списку санкцій Ради національної безпеки і оборони України потрапили близько 1300 осіб. Про це пише видання "Дзеркало тижня", посилаючись на свої обізнані джерела.

Як відомо, 30 вересня проходило термінове засідання РНБО, під час якого обговорювали анексію Росією нових українських регіонів і запровадження санкцій щодо осіб, причетних до окупації територій і організації фейкових референдумів.

Інсайдери журналістів стверджують, що під нові обмеження Ради нацбезпеки потрапили не лише російські олігархи, а й кілька українських політиків.

У списку санкцій, як пише "Дзеркало тижня", знаходяться Віктор Медведчук і його найближче оточення, експрезидент Віктор Янукович, Сергій Курченко й інші.

Крім того, як зазначають співрозмовники, обмеження РНБО проти російських олігархів було синхронізовано з аналогічними санкціями, запровадженими Європейським Союзом.

"Що стосується сьогоднішніх санкцій — туди увійшли учасники референдумів, Медведчук і оточення, Янукович, Курченко, Олег Дерипаска, Лебедєв, Михайло Фрідман і всі олігархи, які йдуть у пакеті синхронізації, з санкціями ЄС. Інших російських олігархів виноситимуть наступної п'ятниці на робочу групу голосувати, мабуть, за тиждень", — цитує видання обізнаного інсайдера.

Джерела видання "Економічна правда" стверджують, що до нового списку санкцій РНБО потрапили близько 1300 осіб.

Секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов, зі свого боку, розповів, що над проєктом обмежень українське керівництво працювало дуже довго. У списку, за словами чиновника, фігурують російські олігархи, політики, представники великих промислових компаній і депутати Державної Думи.

Нагадаємо, 30 вересня президент Володимир Зеленський провів термінове засідання РНБО, під час якого обговорювали нові санкції проти РФ і анексію Росією українських територій за підсумками "референдумів".

За підсумками засідання РНБО Україна подала заявку на вступ до НАТО за прискореною процедурою. Українці, за словами президента Володимира Зеленського, своїми діями на фронті довели, що є союзниками Північноатлантичного Альянсу.