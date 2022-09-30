Зеленський провів екстрене засідання РНБО: що відомо (фото)

Учасники РНБО розглянули шляхи протидії спробам Росії анексувати українські території. Також вжили заходів щодо посилення санкцій проти РФ і стратегії ядерного стримування.

Related video

Президент України Володимир Зеленський провів термінове засідання Ради національної безпеки та оборони України (РНБО). Згідно з інформацією на цей момент, під час засідання обговорювали питання спроб анексії українських територій, а також забезпечення колективної безпеки України та євроатлантичного простору. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Рада безпеки заслухала доповіді голови Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка, який тимчасово виконує обов'язки голови СБУ Василя Малюка та начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова. Після цього учасники засідання обговорили шляхи протидії спробам Росії анексувати частини території України.

Також у ході засідання виступила постійна представниця Президента в АР Крим Таміла Ташева, яка порушила питання про проведення так званих "референдумів". За її словами, під час "голосувань" відбувалися численні порушення та маніпуляції зі списками виборців.

Щодо забезпечення колективної безпеки України було відзначено заходи щодо розширення міжнародної коаліції на підтримку України, збільшення військової допомоги та посилення антиросійських санкцій. Крім того, було наголошено на активізації стратегії ядерного стримування Росії з боку країн-членів НАТО й також протидії російським гібридним загрозам.

Нагадаємо, що термінове засідання РНБО було анонсовано 29 вересня. Як повідомив секретар Ради безпеки Олексій Данілов, порядок денний залежатиме від кроків Кремля, однак у будь-якому випадку на засіданні ухвалять важливі та фундаментальні рішення для України.

Сьогодні, 30 вересня, президент РФ Володимир Путін підписав так звану угоду про анексію Росією Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. У своїй вступній промові Путін заявив, що жителі окупованих регіонів стали громадянами РФ назавжди.