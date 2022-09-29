Приймуть фундаментальні рішення для України, — Данілов про термінове засідання РНБО

Підсумки засідання Ради нацбезпеки, за словами секретаря, залежать від того, чи Кремль оголосить про анексію українських областей.

Related video

Під час термінового засідання Ради національної безпеки та оборони планують ухвалити фундаментальні рішення для України. Цю інформацію в ефірі "Говорить великий Львів" озвучив секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, термінове засідання Ради нацбезпеки та оборони, яке було анонсовано 29 вересня, відбудеться після Ставки верховного головнокомандувача.

В ефірі телеканалу Олексій Данілов підтвердив, що 30 вересня члени РНБО обговорюватимуть можливе приєднання Росією окупованих українських територій за підсумками фейкових "референдумів".

"Завтра, окрім засідання РНБО, відбудеться Ставка верховного головнокомандувача. Після цього відбудеться засідання Ради нацбезпеки та оборони, на якому будуть ухвалені важливі та фундаментальні рішення для нашої країни. Потрібно просто дочекатися до завтра і ви будете проінформовані про те, про що будемо завтра говорити на РНБО і які рішення буде ухвалено", — додав Данілов в ефірі телеканалу.

Рішення, за словами секретаря РНБО, планують приймати, виходячи з того, чи оголосить Кремль офіційно про входження до складу РФ окупованих частин українських областей.

[ + – ] Олексій Данілов розкрив подробиці термінового засідання РНБО

Варто зазначити, що прессекретар українського президента Сергій Никифоров анонсував проведення термінового засідання Ради нацбезпеки та оборони України, яке має відбутися 30 вересня. Порядок денний та інші подробиці зустрічі в Офісі президента пообіцяли озвучити найближчим часом.

У день проведення термінового засідання РНБО Володимир Путін планує офіційно оголосити про анексію Росією українських областей за підсумками фейкового "референдуму", який проходив одразу у чотирьох захоплених регіонах.