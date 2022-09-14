Растрата госсредств теперь не проблема: Виктор Янукович избавился от санкций ЕС

Решение ЕС основано на том, что действие санкций истекло 6 сентября.

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Европейский союз решил снять часть санкций с убежавшего в Россию экс-президента Виктора Януковича, его сына Александра, а также с бывшего генпрокурора Украины Виктора Пшонки и его сына Артема. Информация об этом появилась на официальном сайте Евросоюза.

Сообщается, что отменены санкции, которые были введены ЕС еще в марте 2014 года за "растрату государственных средств Украины или злоупотребление служебным положением". С того времени у политиков из-за ограничений не было доступа к их активам в европейских странах.

Решение ЕС основано на том, что действие санкций истекло 6 сентября.

"После рассмотрения Совета записи о четырех лицах, в отношении которых срок применения ограничительных мер истек 6 сентября 2022 года, а также сведения об их правах на защиту и их праве на эффективную судебную защиту, должны быть исключены санкционного списка (из Приложения I к Регламенту (ЕС) № 208/2014)", — сказано в сообщении.

Напомним, в августе 2022 года Европа ввела новые санкции против четвертого президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра. Их внесли в список лиц, организаций и органов, подпадающих под ограничительные меры, изложенного в Приложении к Решению 2014/145/CFSP, из-за их роли в подрыве или угрозе территориальной целосности, суверенитета и независимости Украины и стабильности и безопасности государства.

Фокус также писал, что в мае этого года Печерский районный суд Киева одобрил арест Виктора Януковича по делу о "Харьковских соглашениях". Документ, подписанный между Украиной и Россией, продлил пребывание Черноморского флота РФ в Крыму на 25 лет.