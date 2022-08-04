Евросоюз ввел новые санкции против семьи Януковича

Отдельным пунктом чиновники выделили Александра Януковича, который, по их данным, продолжает вести свой бизнес на оккупированном Донбассе.

Европейский союз принял решение ввести новые санкции против четвертого президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра. Информация об этом появилась на официальном сайте ЕС.

Виктора и Александра Януковичей внесли в список лиц, организаций и органов, подпадающих под ограничительные меры, изложенного в Приложении к Решению 2014/145/CFSP, из-за их роли в подрыве или угрозе территориальной целосности, суверенитета и независимости Украины и стабильности и безопасности государства.

Кроме того, Александр Янукович попал под отдельные санкции, как лицо, которое совершало сделки с сепаратистами на Донбассе. В документах, опубликованных на сайте ЕС, утверждается, что сын Януковича до сих пор ведет бизнес на оккупированном Россией Донбассе.

В ЕС подчеркнули, что ввели новые санкции против четвертого президента Украины и его сына из-за того, что они совершили действия, угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также стабильности и безопасности государства.

Напомним, несколько дней назад украинские прокуроры завершили расследование по делу Януковича. Беглый экс-президент и замглавы Минюста, по данным следствия, использовали старые нормы Конституции Украины. Политик и чиновник присвоили полномочия законодательной и исполнительной властей.

Фокус также писал, что в мае этого года Печерский районный суд Киева одобрил арест Виктора Януковича по делу о "Харьковских соглашениях". Документ, подписанный между Украиной и Россией, продлил пребывание Черноморского флота РФ в Крыму на 25 лет.