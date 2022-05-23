Печерский суд второй раз за неделю разрешил арест беглого Виктора Януковича

По данным следствия, экс-президент в ущерб суверенитета и неприкосновенности Украины подписал "Харьковские соглашения", которые разрешили Черноморскому флоту РФ в течение 25 лет дислоцироваться в Крыму.

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В понедельник, 23 мая, Печерский районный суд Киева за последнюю неделю одобрил арест беглого экс-президента Украины Виктора Януковича по делу "Харьковских соглашений". Об этом информирует пресс-центр Офиса генерального прокурора.

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В ведомстве отмечают, что Печерский суд Киева избрал бывшему президенту Украины Виктору Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей в рамках уголовного производства, в котором расследуется совершение им государственной измены.

Следствие пришло к выводу, что беглый экс-глава государства в интересах России, имея сговор с бывшим премьер-министром, в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической сохранности Украины, предоставил РФ помощь в проведении подрывной деятельности против нашей страны.

Речь идет о "Харьковских соглашениях", которые были подписаны в апреле 2010 года. Соглашение между Украиной и РФ пролонгировало пребывание Черноморского флота России в Крыму на 25 лет вместо его выведения с украинской территории.

По данным Офиса генпрокурора, действия обвиняемого в госизмене Виктора Януковича позвлили создать предпосылки "для увеличения численности войск России на территории Украины, их переоснащения и модернизации и в дальнейшем — вторжения ВС РФ и оккупации ими Крыма и Севастополя".

Напомним, 19 мая Печерский райсуд Киева разрешил арестовать беглого Виктора Януковича. Фемида избрала беглому экс-президенту меру пресечения в виде содержания под стражей за незаконное пересечение государственной границы Украины. По данным следствия, Виктор Янукович с помощью российской авиации вылетел из поселка Урзуф на территорию страны-агрессора.

Также сообщалось, что Виктор Янукович предложил Владимиру Зеленскому капитулировать перед ВС РФ. Беглый экс-президент, которого обвиняют в госизмене, советовал действующему главе государства принять все требования страны-агрессора для "прекращения кровопролития".