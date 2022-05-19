Незаконно пересек границу: суд в Киеве разрешил арестовать Януковича
По информации правоохранителей, экс-президент Украины с помощью трех вертолетов ВС РФ незаконно пересек государственную границу в районе села Урзуф под Донецком.
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Беглого экс-президента Виктора Януковича подозревают в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. В связи с этим, Печерский районный суд дал разрешение на арест бывшего президента. Об этом сообщает Telegram Офиса Генерального прокурора Украины.
"При участии прокуроров Офиса Генерального прокурора Печерским районным судом г. Киева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей бывшему Президенту Украины, который подозревается в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины", — говорится в сообщении.
По данным следствия, Янукович вместе с сотрудниками Управления государственной охраны и представителями Российской Федерации, 23 февраля 2014 года находясь вблизи села Урзуф, Донецкой области, с помощью трех вертолетов ВС РФ незаконно пересек украинскую границу. Он, а также не менее 20 лиц направились в г. Анапа Краснодарского края.Важно
По ч. 2 ст. 332 УК Украины (Незаконное пересечение государственной границы) продолжается расследование, осуществляемое сотрудниками ГБР.
Напомним, бывшему президенту Украины Виктору Януковичу следователи ГБР 9 февраля объявили новое подозрение в подстрекательстве военных Управления государственной охраны (УГО) к дезертирству. Как заявили в ведомстве, Янукович склонял заместителя начальника Управления госохраны Украины к дезертирству.
Виктор Янукович 8 марта опубликовал обращение к украинцам и призвал действующего главу государства "остановить войну в Украине". Он обратился к Владимиру Зеленскому, повторяя пропагандистский тезис о "гражданском конфликте" и заявил, что его побег в 2014 году был единственной возможностью предотвратить "кровопролития на всей территории страны".