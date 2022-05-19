Незаконно пересек границу: суд в Киеве разрешил арестовать Януковича

По информации правоохранителей, экс-президент Украины с помощью трех вертолетов ВС РФ незаконно пересек государственную границу в районе села Урзуф под Донецком.

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Беглого экс-президента Виктора Януковича подозревают в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. В связи с этим, Печерский районный суд дал разрешение на арест бывшего президента. Об этом сообщает Telegram Офиса Генерального прокурора Украины.

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"При участии прокуроров Офиса Генерального прокурора Печерским районным судом г. Киева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей бывшему Президенту Украины, который подозревается в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины", — говорится в сообщении.

По данным следствия, Янукович вместе с сотрудниками Управления государственной охраны и представителями Российской Федерации, 23 февраля 2014 года находясь вблизи села Урзуф, Донецкой области, с помощью трех вертолетов ВС РФ незаконно пересек украинскую границу. Он, а также не менее 20 лиц направились в г. Анапа Краснодарского края.

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По ч. 2 ст. 332 УК Украины (Незаконное пересечение государственной границы) продолжается расследование, осуществляемое сотрудниками ГБР.

Напомним, бывшему президенту Украины Виктору Януковичу следователи ГБР 9 февраля объявили новое подозрение в подстрекательстве военных Управления государственной охраны (УГО) к дезертирству. Как заявили в ведомстве, Янукович склонял заместителя начальника Управления госохраны Украины к дезертирству.

Виктор Янукович 8 марта опубликовал обращение к украинцам и призвал действующего главу государства "остановить войну в Украине". Он обратился к Владимиру Зеленскому, повторяя пропагандистский тезис о "гражданском конфликте" и заявил, что его побег в 2014 году был единственной возможностью предотвратить "кровопролития на всей территории страны".