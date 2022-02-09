Подстрекал военных к бегству в Россию: Януковичу объявили новое подозрение

Бывший президент способствовал тому, чтобы экс-начальник Управления государственной охраны не вернулся из служебной командировки в Крыму и выехал в Россию.

Следователи Госбюро расследований (ГБР) объявили бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, который сейчас находится в России, новое подозрение в подстрекательстве военных Управления государственной охраны (УГО) к дезертирству. Об этом сообщили в пресс-центре ГБР.

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"24 февраля 2014 года бывший президент Украины, убегая от уголовной ответственности за преступления в отношении участников акций протеста, склонил заместителя начальника Управления госохраны Украины – начальника службы безопасности Президента Украины, к дезертирству", – утверждают правоохранители.

[ + – ] Янукович сегодня утром должен был явиться на допрос в ГБР Фото: PRportal

Начальник УГО не вернулся к месту службы из служебной командировки во временно оккупированном Крыму и после этого выехал в Россию, рассказали в бюро.

Меру пресечения Януковичу выберут заочно.

Напомним, что бывшего президента вызывали утром 9 февраля на допрос в рамках расследования по факту дезертирства сотрудников УГО.

Печерский районный суд Киева 1 февраля этого года решил заочно арестовать замначальника УГО времен Януковича и разрешил заочное следствие по обвинению его в незаконной переправке лиц через границу и дезертирстве.

Фокус писал, что начальником службы безопасности Януковича был Константин Кобзарь.

Янукович в январе 2022 года подал в суд иск с требованием признать отсутствие полномочий Верховной Рады лишать статуса президента. Схожий иск против Рады Янукович подавал в конце декабря.