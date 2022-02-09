Підбурював військових втекти до Росії: Януковичу оголосили нову підозру

Колишній президент сприяв тому, щоб ексначальник Управління державної охорони не повернувся зі службового відрядження в Криму та виїхав до Росії.

Слідчі Держбюро розслідувань (ДБР) оголосили колишньому президентові України Віктору Януковичу, який зараз перебуває в Росії, нову підозру в підбурюванні військових Управління державної охорони (УДО) до дезертирства. Про це повідомили в пресцентр ДБР.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"24 лютого 2014 року колишній президент України, тікаючи від кримінальної відповідальності за злочини щодо учасників акцій протесту, схилив заступника начальника Управління держохорони України – начальника служби безпеки Президента України до дезертирства", – стверджують правоохоронці.

[ + – ] Янукович сьогодні вранці мав з'явитися на допит у ДБР Фото: PRportal

Начальник УДО не повернувся до місця служби зі службового відрядження в тимчасово окупованому Криму і після цього виїхав до Росії, розповіли в бюро.

Запобіжний захід Януковичу оберуть заочно.

Нагадаємо, що колишнього президента викликали вранці 9 лютого на допит у рамках розслідування за фактом дезертирства працівників УДО.

Печерський районний суд Києва 1 лютого цього року вирішив заочно заарештувати заступника начальника УДО часів Януковича та дозволив заочне слідство за звинуваченням його в незаконному переправленні осіб через кордон та дезертирстві.

Фокус писав, що начальником служби безпеки Януковича був Костянтин Кобзар.

Янукович у січні 2022 року подав до суду позов із вимогою визнати відсутність повноважень Верховної Ради позбавляти статусу президента. Подібний позов проти Ради Янукович подавав наприкінці грудня.