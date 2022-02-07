ДБР викликало Януковича на допит у справі про втечу з України

Згідно з текстом повістки, колишній президент України має з'явитися на допит уранці 9 лютого.

Колишнього президента України Віктора Януковича, який зараз перебуває в Росії, Державне бюро розслідувань викликає 9 лютого для повідомлення про підозру в кримінальній справі та допит. Відповідний порядок денний опублікований у суботу, 5 лютого в газеті "Урядовий кур'єр".

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"Янукович Віктор Федорович, 09.07.1950 р. н., відповідно до вимог ст. 134, 135 КПК України Вам необхідно з'явитися 9 лютого 2022 року о 9 год. 00 хв. до Державного бюро розслідувань за адресою м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, каб. 524 для отримання, у разі погодження прокурором, повідомлення про підозру в кримінальному провадженні №4201311000001029 від 25.11.2013, та допиту як підозрюваного", — йдеться в документі.

[ + – ] Повістка Януковичу

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на свої джерела, Януковича викликають у межах розслідування за фактом дезертирства працівників управління Держохорони, у якому підозрюється начальник охорони експрезидента.

Нагадаємо, 1 лютого 2022 року Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про заочний арешт заступника начальника Управління державної охорони України, начальника служби безпеки колишнього президента Віктора Януковича та дозволив заочне слідство за звинуваченням його в незаконному переправленні осіб через кордон і дезертирство. Раніше, у листопаді минулого року йому оголосили про підозру.

За інформацією ЗМІ, начальником служби безпеки Януковича був Костянтин Кобзар.

За інформацією слідства, начальник охорони організував у 2014 році незаконний виїзд Віктора Януковича за кордон у Росію, що дозволило президентові-втікачеві переховуватися від українських органів досудового розслідування і суду.

Раніше Фокус писав, навіщо Янукович оскаржить позбавлення влади в суді. Експрезидент Віктор Янукович може бути використаний Росією для того, щоб надіслати Путіну прохання від нібито української влади про введення військ в Україну.