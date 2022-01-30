Попросить Путіна ввести війська. У ТКГ розповіли, навіщо Янукович оскаржує позбавлення влади у суді

Президенту РФ може знадобитися звернення від начебто української влади, щоб встановити в Києві лояльний до себе режим, вважає член української делегації в ТКГ Сергій Гармаш.

Для глави Кремля Володимира Путіна наразі найбажаніший варіант щодо України – це казахський сценарій, коли його самого покличуть окупувати Україну. І експрезидент Віктор Янукович може буде використаний Росією для того, щоб направити Путіну таке прохання від начебто української влади. Таку думку висловив журналіст, член української делегації в ТКГ по врегулюванню ситуації на Донбасі Сергій Гармаш в інтерв’ю виданню "Радіо Свобода".

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Журналіст припускає, що, можливо, російському президенту знадобиться звернення "української влади" для того, щоб він зміг "законно" увійти зі своїми військами, як це було в Казахстані, і посадити в Києві лояльний до Росії режим.

"Я думаю, що Віктор Янукович буде використаний чисто для того, щоб направити Путіну (знову ж таки це вже було) таке "прохання" про те, щоб він увійшов. І юридично в Путіна будуть такі підстави. Але це якщо наш суд вже зовсім з глузду з’їде і поверне Януковичу його повноваження. Я сподіваюся, що не настільки вже наші судді… Не знаю, не буду дипломатично казати – які", — зазначив Гармаш.

Журналіст також вважає, що зараз в Путіна немає наміру здійснювати повномасштабний наступ на Україну. Йому, як колишньому співробітнику КДБ, ближчий сценарій дестабілізації ситуації в Україні спецопераціями.

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Гармаш підкреслює, що главі Кремля потрібні внутрішня дестабілізація, внутрішні безлади у Києві і в інших регіонах України. І він намагається цього досягти різними способами.

Один з можливих способів – це військова поразка на зразок Іловайська, на що він сподівається, мабуть, на Донбасі.

Другий спосіб також пов'язаний з Донбасом. Це якщо Україна погодиться на тиск Німеччини і Франції і піде на прямий діалог з представниками ОРДЛО. Більшість регіонів України не сприймуть це, що також може викликати внутрішню дестабілізацію.

Також Путіним використовуються фейкові замінування, кібератаки, не зняте питання енергетичної кризи.

Нагадаємо, 27 листопада минулого року колишній президент України Віктор Янукович звернувся з позовом до Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК), щоб оскаржити ухвалену 22 лютого 2014 року Верховною Радою України постанову про його самоусунення з посади президента держави.

6 грудня 2021 року ОАСК зареєстрував позов Януковича до Верховної Ради про усунення його з посади президента.

Нещодавно Янукович подав новий позов проти Ради щодо його президентства. Він вимагає визнати відсутність повноважень у Верховної Ради позбавляти його статусу президента.