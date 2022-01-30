Попросит Путина ввести войска. В ТКГ рассказали, зачем Янукович обжалует лишение власти в суде

Президенту РФ может потребоваться обращение от якобы украинских властей, чтобы установить в Киеве лояльный режим, считает член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш.

Для главы Кремля Владимира Путина сейчас самый желательный вариант по Украине – это казахский сценарий, когда его самого позовут оккупировать Украину. И экс-президент Виктор Янукович может быть использован Россией для того, чтобы направить Путину такую просьбу от якобы украинской власти. Такое мнение высказал журналист, член украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Сергей Гармаш в интервью "Радио Свобода".

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Журналист предполагает, что, возможно, российскому президенту понадобится обращение "украинских властей" для того, чтобы он смог "законно" войти со своими войсками, как это было в Казахстане, и посадить в Киеве лояльный России режим.

"Я думаю, что Виктор Янукович будет использован чисто для того, чтобы направить Путину (опять же это уже было) такую "просьбу" о том, чтобы он вошел. И юридически у Путина будут такие основания. Но это если наш суд уже совсем с ума сойдет и вернет Януковичу его полномочия. Я надеюсь, что не настолько уж наши судьи… Не знаю, не буду дипломатически говорить – какие», — отметил Гармаш.

Журналист также считает, что сейчас у Путина нет намерения совершать полномасштабное наступление на Украину. Ему как бывшему сотруднику КГБ ближе сценарий дестабилизации ситуации в Украине спецоперациями.

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Гармаш подчеркивает, что главе Кремля нужна внутренняя дестабилизация, внутренние беспорядки в Киеве и других регионах Украины. И он пытается этого добиться разными способами.

Один из возможных способов – это военное поражение вроде Иловайска, на что он надеется, вероятно, на Донбассе.

Второй способ также связан с Донбассом. Это если Украина согласится с давлением Германии и Франции и пойдет на прямой диалог с представителями ОРДЛО. Большинство регионов Украины не воспримут это, что может вызвать внутреннюю дестабилизацию.

Также Путиным используются фейковые заминирования, кибератаки, не снятый вопрос энергетического кризиса.

Напомним, 27 ноября прошлого года бывший президент Украины Виктор Янукович обратился с иском в Окружной административный суд Киева (ОАСК), чтобы обжаловать принятое 22 февраля 2014 года Верховной Радой Украины постановление о его самоустранении с поста президента государства.

6 декабря 2021 года ОАСК зарегистрировал иск Януковича к Верховной Раде об отстранении его от должности президента.

Недавно Янукович подал новый иск против Рады относительно его президентства. Он требует признать отсутствие полномочий у Верховной Рады лишать его статуса президента.