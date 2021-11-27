Виктор Янукович подал в суд, чтобы оспорить отстранение его от президентства в 2014 году

Пресс-секретарь бывшего главы государства заявил, что смещение Януковича с должности "привело Украину к катастрофе".

Экс-президент Виктор Янукович обратился с иском в Окружной административный суд Киева (ОАСК), чтобы оспорить принятое 22 февраля 2014 года Верховной Радой Украины постановление о его самоустранении с должности главы государства. Об этом сообщил в Facebook Юрий Кирасир, пресс-секретарь Януковича.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Политика" в Facebook Подписаться

"Это антиконституционное решение, принятое некоторыми депутатами в эйфории уверенности в своей безнаказанности, а другими — в страхе перед оголтелыми вооруженными радикалами", — заверил Кирасир.

Также пресс-секретарь бывшего президента заявил, что принятый Радой документ "можно смело переименовать в постановление о государственном перевороте".

По словам Кирасира, в феврале 2014 года тогдашние парламентарии осознавали, что отстранить главу государства от власти путем импичмента не получится, потому рассматривали два варианта: "физически устранить Виктора Януковича или растоптав закон захватить власть". В конечном итоге, утверждает представитель бывшего президента, народные депутаты решили пойти вторым путем, что, по его словам, и "ввергло Украину в катастрофу".

К последствиям отстранения Януковича от власти Кирасир отнес "потерю Крыма, начало войны на Востоке Украины, грабеж украинского народа, сокращение населения, превращение страны в самую нищую в Европе и появление миллионов беженцев по всему миру".

[ + – ] Заявление пресс-секретаря Виктора Януковича в Facebook

Напомним, 22 ноября Виктор Янукович опубликовал обращение к согражданам, в котором назвал Украину "самой бедной и нестабильной страной" в Европе. Также экс-президент подчеркнул, что ни "майданной" ни пришедшей ей на смену в 2019 году власти не удалось закончить войну на Донбассе. В ответ на эти слова на официальном Twitter-аккаунте Украины появился пост о том, что "13 лет сами себя не отсидят".

До этого экс-нардеп Анна Герман, которая была соратницей Януковича, заявила, что зимой 2014 года для Администрации президента стало неожиданностью начало расстрелов на Майдане. По ее словам, тогдашний глава государства был настолько впечатлен кровопролитием, что готов был совершить самоубийство.