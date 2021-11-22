"Украина прекратила свое мирное существование": Янукович обратился к украинцам

В обращении по случаю годовщины Майдана, бывший президент раскритиковал действующую власть, назвав Украину "самой бедной и нестабильной страной" на континенте.

Бывший президент Украины Виктор Янукович написал обращение к украинцам по случаю 8 годовщины трагических событий в Киеве на Майдане Независимости. Текст обращения опубликован на Facebook его пресс-секретаря Юрия Карасира.

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В обращении беглый президент разразился критикой в адрес действующей украинской власти и ее внутренней и внешней политики. По мнению Януковича, помимо того, что Украина на сегодняшний день является источником нестабильности в Европе, она является "самой бедной и нестабильной страной на континенте", из которой бегут миллионы граждан.

Поэтому экс-президент задается вопросом — что делать дальше Украине после того, как она прекратила свое "мирное существование"?

"Где мир, обещанный как майданной властью, так и той, которая пришла ей на смену? Ведь в 2019 году народу пообещали, что с войной будет покончено. И с коррупцией, и с социальной несправедливостью, и с беззаконием", — спрашивает Янукович.

Также бывший президент, находясь вне Украины, обеспокоен ухудшающейся ситуацией на Донбассе, где речь идет уже не о прекращении огня, а об угрозе полномасштабного вооруженного столкновения, при этом ни слова не сказав о причинах его возникновения и причастности к этому правительства РФ.

"Очередной министр обороны, который до этого назначения занимался, в том числе, вопросом возвращения Донбасса в состав Украины, объявляет, что не стоит идеализировать Минские соглашения. Они, дескать, достались в наследство", — возмущается Янукович, выразив мнение, что Украина может оказаться в ситуации, когда изменение баланса интересов на мировой арене может привести к новым договоренностям с соседями, крайне невыгодным для Украины.

В обращении досталось нынешним украинским властям и за экономическую обстановку. В частности, экс-президент упомянул обращение Украины к "самопровозглашенному" президенту Беларуси Александру Лукашенку с просьбой помочь в энергообеспечении.

"Промышленный потенциал Украины практически разрушен, энергетическая безопасность находится в критическом состоянии, а постоянно возрастающий дефицит бюджета и необходимость обслуживать гигантский государственный долг обеспечиваются за счет очередных финансовых заимствований и усиления и без того неподъемного бремени налогообложения", — считает Янукович, отметив при этом, что "Запад ничего не будет делать себе в ущерб".

В итоге экс-президент призвал Украину перейти в статус нейтрального государства, инициировать новые переговоры в рамках Минских соглашений и разработать новую стратегию социально-экономического развития страны.

В завершении Янукович призвал действующую власть провести расследование событий на Майдане 8 летней давности и рассказать о них правду. Хотя, по мнении беглого президента, украинский народ "сам смог понять и определить кому была выгодна эта трагедия и к чему она привела".

Напомним, что соратница Януковича экс-нардеп Анна Герман, что зимой 2014 он был готов покончить жизнь самоубийством, послле того как узнал о расстрелах людей на Майдане. По словам Герман, никто из Администрации президента не верил в то, что события могут закончиться кровопролитием.

17 ноября заместитель главы департамента Офиса генпрокурора Украины Денис Иванов заявил, что во время событий на Майдане в 2014 году Янукович 11 раз звонил российскому президенту Путину. Также, по его словам, с Россией связывались и руководители правоохранительных органов.