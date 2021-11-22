"Україна припинила своє мирне існування": Янукович звернувся до українців

У зверненні з нагоди річниці Майдану колишній президент розкритикував чинну владу, назвавши Україну "найбільш бідною та нестабільною країною" на континенті.

Колишній президент України Віктор Янукович написав звернення до українців із нагоди 8-ї річниці трагічних подій у Києві на Майдані Незалежності. Текст звернення опубліковано на Facebook його прессекретаря Юрія Карасіра.

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У зверненні президент-утікач вибухнув критикою на адресу чинної української влади та її внутрішньої та зовнішньої політики. На думку Януковича, крім того, що Україна на сьогоднішній день є джерелом нестабільності в Європі, вона є "найбільш бідною та нестабільною країною на континенті", з якої тікають мільйони громадян.

Тому експрезидент ставить запитання — що робити далі Україні після того, як вона припинила своє "мирне існування"?

"Де світ, обіцяний як майданною владою, так і тією, яка прийшла їй на зміну? Адже у 2019 році народу пообіцяли, що з війною буде покінчено. І з корупцією, і з соціальною несправедливістю, і з беззаконням", — запитує Янукович.

Також колишній президент, перебуваючи поза Україною, стурбований ситуацією, що погіршується на Донбасі, де йдеться вже не про припинення вогню, а про загрозу повномасштабного збройного зіткнення, при цьому ні слова не сказавши про причини його виникнення та причетності до цього уряду РФ.

"Черговий міністр оборони, який до цього призначення займався, зокрема, питанням повернення Донбасу до складу України, оголошує, що не варто ідеалізувати Мінські угоди. Вони, мовляв, дісталися у спадок", — обурюється Янукович, висловивши думку, що Україна може опинитися в ситуації, коли зміна балансу інтересів на світовій арені може призвести до нових домовленостей із сусідами, вкрай невигідною для України.

У зверненні дісталося нинішній українській владі й за економічну обстановку. Зокрема, експрезидент згадав звернення України до "самопроголошеного" президента Білорусі Олександра Лукашенко з проханням допомогти в енергозабезпеченні.

"Промисловий потенціал України практично зруйнований, енергетична безпека перебуває в критичному стані, а дефіцит бюджету, що постійно зростає, і необхідність обслуговувати гігантський державний борг забезпечуються за рахунок чергових фінансових запозичень і посилення й без того непідйомного тягаря оподаткування", — вважає Янукович, зазначивши при цьому, що "Захід нічого не робитиме собі на шкоду".

У результаті експрезидент закликав Україну перейти у статус нейтральної держави, ініціювати нові переговори в межах Мінських угод і розробити нову стратегію соціально-економічного розвитку країни.

На завершення Янукович закликав чинну владу провести розслідування подій на Майдані 8-річної давності та розповісти про них правду. Хоча, на думку президента, український народ "сам зміг зрозуміти та визначити, кому була вигідна ця трагедія та до чого вона привела".

Нагадаємо, що соратниця Януковича екснардепка Ганна Герман, що взимку 2014 він був готовий покінчити життя самогубством після того, як дізнався про розстріли людей на Майдані. За словами Герман, ніхто з Адміністрації президента не вірив у те, що події можуть закінчитися кровопролиттям.

17 листопада заступник голови департаменту Офісу генпрокурора України Денис Іванов заявив, що під час подій на Майдані у 2014 році Янукович 11 разів дзвонив до російського президента Путіна. Також, за його словами, із Росією зв'язувалися й керівники правоохоронних органів.