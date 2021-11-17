Вбивства на Майдані: Янукович телефонував Путіну понад 10 разів під час розстрілу протестувальників (відео)

Віктор Янукович та підлеглі йому українські правоохоронці використали урядовий зв'язок для контактів із Росією.

Колишній президент України Віктор Янукович 11 разів телефонував до президента Росії Володимира Путіна в період розстрілів учасників Революції гідності з 18 по 20 лютого 2014 року. Про це сказав 17 листопада на брифінгу заступник голови департаменту у справах Майдану Офісу генпрокурора України Денис Іванов.

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За його словами, із Росією пов'язувалися і керівники українських правоохоронних органів.

Янукович зі спеціального урядового зв'язку говорив із вищим керівництвом РФ та керівниками її правоохоронних органів.

Колишній глава МВС Олександр Захарченко за цей же період телефонував 12 разів колезі з РФ Володимиру Колокольцеву. Ексглава СБУ Олександр Якименко тричі телефонував до керівника ФСБ Олександра Бортника.

Зв'язок відбувався під час найактивнішої фази розстрілів протестувальників у центрі Києва, наголосив Іванов.

"Всі вищезазначені особи були в курсі використання своїх підлеглих цих спецзасобів, а також застосування вогнепальної зброї", — додав він.

Іванов зазначив, що інформацію передавали спеціальними захищеними каналами, але зміст розмов відтворити не вдасться. Консультації велися щодо проведення спецоперацій на Майдані.

Усі підозрювані перебувають у Росії, підсумував заступник голови департаменту.

Державне бюро розслідувань раніше висунуло підозру дев'ятьом колишнім високопоставленим українським чиновникам у "справах Майдану", а саме:

колишньому міністру оборони Павлу Лебедєву;

Якименку;

колишньому голові Антитерористичного центру Володимиру Тоцькому;

Захарченку;

ексзаступнику міністра внутрішніх справ Віктору Ратушняку;

колишньому командувачу внутрішніх військ МВС Станіславу Шуляку;

колишньому командиру київського "Беркуту" Сергію Кусюку;

колишньому в.о. голови Головного управління МВС у Києві Валерію Коряку;

колишньому начальнику міліції громадської безпеки ГУ МВС у Києві Петру Федчуку.

За інформацією ДБР, з 18 по 20 лютого в Києві на Майдані загинули 76 людей. Понад 800 отримали поранення та травми.

Януковича ДБР підозрює у створенні організованої злочинної групи з колишніх службовців МВС, СБУ та Збройних сил.

У березні цього року в суді у справі про розстріли на Майдані допитали мера Києва Віталія Кличка.