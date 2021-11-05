Справа Майдану: ДБР запідозрило Януковича у створенні ОЗГ

Слідство вважає, що експрезидент разом із колишніми головами МВС, СБУ та ЗСУ причетні до загибелі 76 людей під час Євромайдану.

Державне бюро розслідувань (ДБР) за погодженням з Офісом генпрокурора повідомило про підозру колишньому президентові України Віктору Януковичу як керівнику організованої злочинної групи, до складу якої входили колишні чиновники Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки та Збройних сил. Про це в п'ятницю, 5 жовтня, повідомила пресслужба ДБР.

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Слідчі встановили, що Янукович та члени його злочинної групи підозрюються у скоєнні тяжких та особливо тяжких кримінальних злочинів під час Євромайдану в Києві в період з 18 по 20 лютого 2014 року, зокрема:

скоєння терористичного акту з метою залякування населення, що призвело до тяжких наслідків та загибелі людей;

нанесення протестувальникам тілесних ушкоджень, скоєння умисних убивств та замахів на них за допомогою вогнепальної зброї та спеціальних засобів;

перевищення влади та повноважень, що супроводжувалося насильством, застосуванням зброї та спецзасобів, що спричинило тяжкі наслідки для прав, інтересів окремих громадян, юридичних осіб, держави та суспільства;

незаконне перешкоджання зборам, мітингам, вуличним ходам та демонстраціям.

За даними ДБР, через дії злочинної групи у вказаний період загинуло 76 осіб, понад 800 отримали тілесні ушкодження.

Повідомлення про підозру надіслано на адресу останніх відомих місць проживання Януковича. Крім цього, копії повідомлення вручені адвокатам колишнього президента, уточнили в Держбюро. Слідчий суддя розглядає клопотання щодо застосування до Януковича запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Наразі триває досудове розслідування та збір доказів для повідомлення про підозру іншим членам групи, яку очолює Янукович.

Нагадаємо, після втечі Януковича з країни стосовно нього відкрили низку кримінальних проваджень, щодо, зокрема, заволодіння резиденцією "Межигір'я" та державної зради. З останнього провадження у 2019 році Оболонський суд Києва заочно засудив експрезидента до 13 років в'язниці.

Тим часом, 2 листопада цього року в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) перейшли до розгляду скарги Януковича, у якій йдеться про замах на його життя в Україні.