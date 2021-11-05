Дело Майдана: ГБР заподозрило Януковича в создании ОПГ

Следствие считает, что экс-президент вместе с бывшими главами МВД, СБУ и ВСУ причастны к гибели 76 человек во время Евромайдана.

Государственное бюро расследований (ГБР) по согласованию с Офисом генпрокурора и сообщило о подозрении бывшему президенту Украины Виктору Януковичу как руководителю организованной преступной группы, в состав которой входили бывшие чиновники министерства внутренних дел, Службы безопасности и Вооруженных сил. Об этом в пятницу, 5 октября, сообщила пресс-служба ГБР.

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Следователи установили, что Янукович и члены его преступной группы подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких уголовных преступлений во время Евромайдана в Киеве в период с 18 по 20 февраля 2014 года, в частности:

совершение террористического акта с целью запугивания населения, что привело к тяжелым последствиям и гибели людей;

нанесение протестующим телесных повреждений, совершение умышленных убийств и покушений на них при помощи огнестрельного оружия и специальных средств;

превышение власти и полномочий, сопровождавшееся насилием, применением оружия и спецсредств, которое повлекло тяжкие последствия для прав, интересов отдельных граждан, юридических лиц, государства и общества;

незаконное препятствование собраниям, митингам, уличным шествиям и демонстрациям.

По данным ГБР, из-за действий преступной группы в указанный период погибли 76 человек, более 800 получили телесные повреждения.

Уведомление о подозрении направлено по адресу последних известных мест жительства Януковича. Помимо этого копии уведомления вручены адвокатам бывшего президента, уточнили в Госбюро. Следственный судья рассматривает ходатайство о применении к Януковичу меры пресечения в виде содержания под стражей.

На данный момент продолжается досудебное расследование и сбор доказательств для уведомления о подозрении другим членам группы, возглавляемой Януковичем.

Напомним, после бегства Януковича из страны в отношении его открыли ряд уголовных производств, касающихся, в частности, завладения резиденции "Межигорье" и государственной измены. По последнему производству в 2019 году Оболонский суд Киева заочно приговорил экс-президента к 13 годам тюрьмы.

Тем временем 2 ноября этого года в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) перешли к рассмотрению жалобы Януковича, в которой говорится о покушении на его жизнь в Украине.