Дело "Межигорье": ВАКС заочно арестовал беглого Виктора Януковича (видео)

Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения и постановил взять под стражу беглого президента в случае задержания.

Высший антикоррупционный суд избрал Виктору Януковичу меру пресечения по делу о резиденции "Межигорье". Соответствующее решение ВАКС принял в ходе сегодняшнего заседания.

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Суд в ходе заседания удовлетворил ходатайство стороны обвинения и избрал беглому президенту меру пресечения в виде содержания под стражей.

Следственная судья ВАКС Екатерина Широкая, что мера пресечения в отношении Виктора Януковича по делу "Межигорья" может быть изменена на более мягкую в установленном законом порядке.

"Избрать… в отношении Януковича меру пресечения в виде содержания под стражей. После задержания и не позднее чем через 48 часов с момента доставки в суд… рассмотреть при его участии вопрос применения меры пресечения в виде содержания под стражей или его изменения на более мягкую меру пресечения", — заявила следственная судья, оглашая решение ВАКС.

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Избранию меры пресечения Виктору Януковичу предшествовало разрешение ВАКС о проведении досудебного расследования в отношении беглого президента и его сына Александра, которых подозревают в нанесении государству ущерба в размере более 500 млн гривен. В САП отмечали, что решение Высшего антикоррупционного суда позволит силовикам завершить досудебное расследование в отношении подозреваемых, которые скрываются от правосудия более 7 лет.

Виктор Янукович — дело Межигорья

Беглый президент и его сын Александр являются подозреваемыми по делу о завладении резиденцией "Межигорье" путем злоупотребления служебными полномочиями. Сторона защиты Виктора Януковича опровергла обвинения силовиков и обвинила НАБУ в распространении "неправдивой информации".

Резиденция "Межигорье" была возвращена в государственную собственность решением Высшего хозяйственного суда Украины от 2017 года.

В июле 2021 года НАБУ и САП попросили взять под стражу Виктора и Александра Януковичей по "делу Межигорья". Правоохранители квалифицировали действия беглого президента по статьям "присвоение, растрата чужого имущества", "легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем", Януковича-младшего — по этим же статьям как соучастника преступления.