Дело "Межигорье": ВАКС заочно арестовал беглого Виктора Януковича (видео)
Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения и постановил взять под стражу беглого президента в случае задержания.
Высший антикоррупционный суд избрал Виктору Януковичу меру пресечения по делу о резиденции "Межигорье". Соответствующее решение ВАКС принял в ходе сегодняшнего заседания.
Суд в ходе заседания удовлетворил ходатайство стороны обвинения и избрал беглому президенту меру пресечения в виде содержания под стражей.
Следственная судья ВАКС Екатерина Широкая, что мера пресечения в отношении Виктора Януковича по делу "Межигорья" может быть изменена на более мягкую в установленном законом порядке.
"Избрать… в отношении Януковича меру пресечения в виде содержания под стражей. После задержания и не позднее чем через 48 часов с момента доставки в суд… рассмотреть при его участии вопрос применения меры пресечения в виде содержания под стражей или его изменения на более мягкую меру пресечения", — заявила следственная судья, оглашая решение ВАКС.
Избранию меры пресечения Виктору Януковичу предшествовало разрешение ВАКС о проведении досудебного расследования в отношении беглого президента и его сына Александра, которых подозревают в нанесении государству ущерба в размере более 500 млн гривен. В САП отмечали, что решение Высшего антикоррупционного суда позволит силовикам завершить досудебное расследование в отношении подозреваемых, которые скрываются от правосудия более 7 лет.
Виктор Янукович — дело Межигорья
Беглый президент и его сын Александр являются подозреваемыми по делу о завладении резиденцией "Межигорье" путем злоупотребления служебными полномочиями. Сторона защиты Виктора Януковича опровергла обвинения силовиков и обвинила НАБУ в распространении "неправдивой информации".
Резиденция "Межигорье" была возвращена в государственную собственность решением Высшего хозяйственного суда Украины от 2017 года.
В июле 2021 года НАБУ и САП попросили взять под стражу Виктора и Александра Януковичей по "делу Межигорья". Правоохранители квалифицировали действия беглого президента по статьям "присвоение, растрата чужого имущества", "легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем", Януковича-младшего — по этим же статьям как соучастника преступления.