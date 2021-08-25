Дело "Межигорья": ВАКС разрешил провести досудебное расследование против Януковича и его сына

Действия Виктора Януковича и его сына Александра нанесли государству ущерб в размере более 500 млн гривен.

Высший антикоррупционный суд Украины разрешил проводить специальное досудебное расследование в отношении беглого экс-президента Виктора Януковича и его сына Александра. Об этом проинформировала пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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В среду, 25 августа, судья ВАКС удовлетворил ходатайства детектива НАБУ о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении экс-обладателя государственной резиденции "Межигорье" и его сына.

Пресс-служба САП напомнила, что беглого Виктора Януковича и его сына Александра подозревают в незаконном присвоении комплекса сооружений на территории Вышгородского района. Действия экс-президента и его сына Александра, по данным следствия, нанесли государству ущерб в размере свыше 500 млн гривен.

Разрешение ВАКС, как добавили в САП, разрешит правоохранителям завершить досудебное расследование в отношении подозреваемых, которые свыше 7 лет скрываются на территории России.

Виктор Янукович — дело Межигорья

"Межигорье" было официальной резиденцией Виктора Януковича, а после бегства экс-президента территория стала национальным парком и музеем коррупции.

Виктор Янукович и его сын Александр являются подозреваемыми по делу о завладении резиденцией "Межигорье" путем злоупотребления своим служебным положением. Адвокаты беглого экс-президента опровергли информацию о том, что Виктор и Александр Януковичи являются подозреваемыми по "делу Межигорья", и обвинили НАБУ в распространении "неправдивой" информации.

В 2017 году Высший хозяйственный суд Украины принял окончательное решение по "делу Межигорья" и вернул бывшую резиденцию Виктора Януковича в государственную собственность. После решения суда Минэкологии инициировало предоставление резиденции статуса объекта природно-заповедного фонда.

В конце июля 2021 года НАБУ и САП просили суд избрать меру пресечения в виде содержания под стражей Виктору Януковичу и его сыну Александру по "делу Межигорья". Действия беглого экс-президента силовики квалифицировали по статьям "присвоение, растрата чужого имущества", "легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем", его сына — по этим же статьям как соучастника преступления.

Также Фокус рассказывал, что суд разрешил ГБР расследовать роль Януковича в расстрелах на Майдане. Решение судьи Печерского райсуда Киева позволит направить обвинительный акт в отношении экс-президента Украины в суд по заочной процедуре.