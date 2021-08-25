Справа "Межигір'я": ВАКС дозволив провести досудове розслідування проти Януковича і його сина

Дії Віктора Януковича і його сина Олександра завдали державі збитків у розмірі понад 500 млн гривень.

Вищий антикорупційний суд України дозволив проводити спеціальне досудове розслідування щодо експрезидента-втікача Віктора Януковича та його сина Олександра. Про це поінформувала пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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У середу, 25 серпня, суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування щодо ексвласника державної резиденції "Межигір'я" і його сина.

Пресслужба САП нагадала, що втікача Віктора Януковича та його сина Олександра підозрюють в незаконному привласненні комплексу споруд на території Вишгородського району. Дії експрезидента і його сина Олександра, за даними слідства, завдали державі збитків у розмірі понад 500 млн гривень.

Дозвіл ВАКС, як додали в САП, дозволить правоохоронцям завершити досудове розслідування у відношенні підозрюваних, які понад 7 років ховаються на території Росії.

Віктор Янукович — справа Межигір'я

"Межигір'я" було офіційною резиденцією Віктора Януковича, а після втечі експрезидента територія стала національним парком і музеєм корупції.

Віктор Янукович і його син Олександр є підозрюваними у справі про заволодіння резиденцією "Межигір'я" шляхом зловживання своїм службовим становищем. Адвокати експрезидента-втікача спростували інформацію про те, що Віктор і Олександр Януковичі є підозрюваними у "справі Межигір'я", і звинуватили НАБУ в поширенні "неправдивої" інформації.

У 2017 році Вищий господарський суд України прийняв остаточне рішення щодо "справі Межигір'я" і повернув колишню резиденцію Віктора Януковича в державну власність. Після рішення суду Мінекології ініціювало надання резиденції статусу об'єкта природно-заповідного фонду.

В кінці липня 2021 року НАБУ і САП просили суд обрати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою Віктору Януковичу і його сину Олександру у "справі Межигір'я". Дії експрезидента-втікача силовики кваліфікували за статтями "привласнення, розтрата чужого майна", "легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом", його сина — за цими ж статтями як співучасника злочину.

Також Фокус розповідав, що суд дозволив ДБР розслідувати роль Януковича в розстрілах на Майдані. Рішення судді Печерського райсуду Києва дозволить направити обвинувальний акт стосовно експрезидента України до суду за заочною процедурою.