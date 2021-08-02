Суд дозволив ДБР розслідувати роль Януковича в розстрілах на Майдані

Ухвалене суддею рішення дозволить надіслати обвинувальний акт проти експрезидента України до суду за заочною процедурою.

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання Державного бюро розслідувань (ДБР) про надання дозволу на проведення спеціального досудового розслідування проти колишнього президента України Віктора Януковича у справі про розстріл учасників протесту на Майдані в період із 18 по 20 лютого 2014 року. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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Відповідне рішення було ухвалене слідчим суддею Печерського райсуду 2 серпня 2021 року.

Експрезидента підозрюють у тому, що той організував застосування керівництвом і співробітниками правоохоронних органів із порушенням норм чинного законодавства спецзасобів, військової техніки та вогнепальної зброї для силового розгону демонстрантів.

Пресслужба ДБР зазначає, що це — останнє з десяти дозволів про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, що дозволить надіслати обвинувальний акт до суду за заочною процедурою.

Підкреслюється, що раніше аналогічні дозволи були отримані щодо ексміністра оборони України і його заступника, колишнього керівника СБУ з його першим заступником, екскомандувача внутрішніх військ МВС, начальника київської міліції з його заступником і командира полку міліції спецпризначення ДУ МВС України в Києві.

Слідчий суддя також ухвалив заочне рішення про утримання їх під вартою.

В Офісі генпрокурора України, коментуючи виданню УП той факт, що Печерський райсуд Києва в лютому 2018 роки вже давав право на заочне розслідування проти Януковича, розповіли, що ті підстави втратили чинність з початком роботи ДБР у листопаді 2018 року.

"Крім того, попередній дозвіл був наданий слідчим Генеральної прокуратури — тепер такого органу не існує", — підкреслили в ОГП.

Раніше ми повідомляли, що в травні 2021 року генпрокурорка України Ірина Венедіктова заявила, що Росія відмовила Києву в екстрадиції Януковича. Тоді ж вона зазначала, що проти експрезидента є ще шість проваджень.

Нагадаємо, 24 січня 2019 року Оболонський райсуд Києва виніс експрезиденту України Віктору Януковичу вирок у справі про державну зраду — 13 років ув'язнення.