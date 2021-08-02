Суд разрешил ГБР расследовать роль Януковича в расстрелах на Майдане

Принятое судьей решение позволит направить обвинительный акт в отношении экс-президента Украины в суд по заочной процедуре.

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Государственного бюро расследований (ГБР) о предоставлении разрешения на проведение специального досудебного расследования в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу о расстреле протестующих на Майдане в период с 18 по 20 февраля 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Соответствующее решение было принято следственным судьей Печерского райсуда 2 августа 2021 года.

Экс-президента подозревают в том, что тот организовал применение руководством и сотрудниками правоохранительных органов с нарушением норм действующего законодательства спецсредств, военной техники и огнестрельного оружия для силового разгона демонстрантов.

Пресс-служба ГБР отмечает, что это — последнее из десяти разрешений о совершении специального досудебного расследования в уголовном производстве, что позволит направить обвинительный акт в суд по заочной процедуре.

Подчеркивается, что ранее аналогичные разрешения было получено в отношении экс-министра обороны Украины и его заместителя, бывшего руководителя СБУ с его первым заместителем, экс-командующего внутренних войск МВД, начальника киевской милиции с его заместителем и командира полка милиции спецназначения ГУМВД Украины в Киеве.

Следственный судья также принял заочное решение о содержании их под стражей.

В Офисе генпрокурора Украины, комментируя изданию УП тот факт, что Печерский райсуд Киева в феврале 2018 года уже давал право на заочное расследование в отношении Януковича, рассказали, что те основания утратили свою силу с началом работы ГБР в ноябре 2018 года.

"Кроме того, предварительное разрешение было предоставлено следователям Генеральной прокуратуры — теперь такого органа не существует", — подчеркнули в ОГП.

Ранее мы сообщали, что в мае 2021 года генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что Россия отказала Киеву в экстрадиции Януковича. Тогда же она отмечала, что в отношении экс-президента есть еще шесть производств.

Напомним, 24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева вынес экс-президенту Украины Виктору Януковичу приговор по делу о государственной измене — 13 лет заключения.