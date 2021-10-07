Справа "Межигір'я": ВАКС заочно заарештував утікача Віктора Януковича (відео)

Суд задовольнив клопотання сторони звинувачення і постановив взяти під варту президента-втікача в разі затримання.

Вищий антикорупційний суд обрав Віктору Януковичу запобіжний захід у справі про резиденцію "Межигір'я". Відповідне рішення ВАКС ухвалив на сьогоднішньому засіданні.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Політика" в Facebook Підписатись

Суд у ході засідання задовольнив клопотання сторони звинувачення й обрав президенту-втікачу запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Слідча суддя ВАКС Катерина Широка зазначила, що запобіжний захід щодо Віктора Януковича у справі "Межигір'я" може бути змінений на більш м'який у встановленому законом порядку.

"Обрати ... щодо Януковича запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Після затримання і не пізніше ніж через 48 годин з моменту доставки в суд ... розглянути за його участі питання застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміни на більш м'який запобіжний захід", — заявила слідча суддя, оголошуючи рішення ВАКС.

[ + – ] ВАКС заочно заарештував Віктора Януковича

Обранню запобіжного заходу Віктору Януковичу передував дозвіл ВАКС на проведення досудового розслідування щодо президента-втікача і його сина Олександра, яких підозрюють у завданні державі збитків у розмірі понад 500 млн гривень. У САП зазначали, що рішення Вищого антикорупційного суду дозволить силовикам завершити досудове розслідування щодо підозрюваних, які переховуються від правосуддя понад 7 років.

Віктор Янукович — справа Межигір'я

Президент-утікач та його син Олександр є підозрюваними у справі про заволодіння резиденцією "Межигір'я" шляхом зловживання службовими повноваженнями. Сторона захисту Віктора Януковича спростувала звинувачення силовиків і звинуватила НАБУ в поширенні "неправдивої інформації".

Резиденція "Межигір'я" була повернута в державну власність рішенням Вищого господарського суду України від 2017 року.

У липні 2021 року НАБУ і САП попросили взяти під варту Віктора та Олександра Януковичів у "справі Межигір'я". Правоохоронці кваліфікували дії президента-втікача за статтями "привласнення, розтрата чужого майна", "легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом", Януковича-молодшого — за цими ж статтями як співучасника злочину.