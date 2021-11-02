В ЕСПЧ начали рассмотрение жалобы Януковича против Украины

В документе экс-президент рассказал о так называемом покушении на него, которое украинские правоохранители "не расследовали должным образом".

В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) начали рассматривать жалобу экс-президента Виктора Януковича, в которой говорится о покушении на его жизнь в Украине и предвзятом отношении украинских правоохранителей к бывшему главе государства. Об этом сообщает 2 ноября пресс-служба суда.

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Янукович подал жалобу в суд в октябре 2015 года. Рассмотрение документа ЕСПЧ начал осенью 2021 года, в связи с чем украинское правительство попросили прокомментировать обстоятельства дела.

Экс-гарант, в частности, пожаловался на отсутствие эффективного расследования в Украине касаемо так называемых покушений на него.

В пресс-службе суда уточняют, что речь идет о событиях после подписания соглашения 21 февраля. Тогда неустановленные лица якобы пытались насильно задержать автомобили из кортежа Януковича, которые направлялись в сторону Харькова.

По пути из столицы кортеж проехал несколько областей и пять блокпостов: на первых трех автомобиль пытались заблокировать, а на последних двух блокпостах началась стрельба по машинах, утверждает заявитель.

Рассказал Янукович и о стрельбе по транспортным средствам, которая якобы была осуществлена в тот же день на блокпосту вблизи Умани — тогда кортеж направлялся в сторону Крыма.

Сам Янукович отсутствовал в автомобилях, однако упомянутые события он считает покушением на него, которые Украина не расследовала должным образом. Пожаловался бывший президент и на затяжность расследования дел против него в Украине. А уголовное расследование, которое украинские правоохранители провели заочно, нельзя считать независимым и беспристрастным, считает Янукович. В том числе и заявления украинских чиновников против экс-президента автор жалобы называет нарушением презумпции невиновности.

Как известно, в октябре этого года Высший антикоррупционный суд заочно арестовал Виктора Януковича по делу о резиденции "Межигорье". Бывшего президента и его сына Александра подозревают в нанесении государству ущерба в размере более 500 млн гривен.

Правоохранители квалифицировали действия беглого президента по статьям "присвоение, растрата чужого имущества", "легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем", Януковича-младшего — по этим же статьям как соучастника преступления.