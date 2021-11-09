Теракт, вбивства та замахи: топчиновникам часів Януковича повідомили про нові підозри
За даними слідства, обвинувачені держслужбовці були членами організованої експрезидентом ОЗУ, через дії якої загинули 76 громадян.
Держбюро розслідувань пред'явило підозру дев'ятьом колишнім топчиновникам України у "справах Майдану". Про це повідомляє пресслужба силового відомства.
Підозру було пред'явлено дев'ятьом колишнім топчиновникам України, які, за даними ДБР, були членами організованої злочинної групи під керівництвом колишнього президента Віктора Януковича:
- ексглаві Міноборони Павлу Лебедєву;
- ексглаві СБУ Олександру Якименку;
- екскерівнику Антитерористичного центру Володимиру Тоцькому;
- ексміністру внутрішніх справ Віталію Захарченку;
- ексзаступник голови МВС Віктору Ратушняку;
- екскомандувачу внутрішніх військ МВС Станіславу Шуляку;
- екскомандиру столичного "Беркуту" Сергію Кусюку;
- колишньому в.о. голови ГУ МВС у Києві Валерію Коряку;
- ексначальнику міліції громадської безпеки ГУ МВС у Києві Петру Федчуку.
Слідчі звинувачують колишніх високопосадовців у скоєнні особливо тяжких злочинах під час масових акцій протесту, що відбувалися у Києві в період з 18 по 20 лютого 2014 року:
- вчиненні теракту з метою залякування населення, що призвело до настання тяжких наслідків та загибелі людей;
- заподіяння учасникам акцій протесту тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, умисних вбивств та замахів на умисні вбивства з використанням вогнепальної зброї та спеціальних засобів;
- перевищення влади та службових повноважень, що супроводжувалося насильством, застосуванням зброї та спецзасобів і спричинило тяжкі наслідки прав, інтересів окремих громадян, державних та громадських інтересів, інтересів юридичних осіб, що охороняються законом;
- незаконній перешкоді організації та проведенню зборів, мітингів, вуличних походів та демонстрацій.
У пресслужбі Держбюро розслідувань зазначили, що через дії ОЗУ під керівництвом Віктора Януковича лише з 18 по 20 лютого загинуло 76 громадян, а різні поранення та травми отримали понад 800 осіб.
Пресслужба Офісу генпрокурора повідомляє, що ексглаві МВС, колишньому керівнику ГУ МВС у Києві та його заступнику, а також ексначальнику київського "Беркуту" пред'явлено нову підозру в організації теракту, спільно з Віктором Януковичем, унаслідок якого загинули четверо протестувальників і було скоєно замахи на умисні вбивства 10 людей.
Обвинуваченим обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Раніше Фокус повідомляв, що Віктора Януковича підозрюють у створенні ОЗУ. Держбюро розслідувань та Офіс генпрокурора вважають, що колишній президент разом з іншими колишніми топчиновниками причетний до загибелі 76 осіб під час Революції Гідності.
Також Фокус розповідав, що ВАКС заочно заарештував втікача-Януковича у справі про резиденцію "Межигір'я".