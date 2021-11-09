Теракт, убийства и покушения: топ-чиновникам времен Януковича сообщили о новых подозрениях
По данным следствия, обвиняемые госслужащие были членами организованной экс-президентом ОПГ, из-за действий которой погибли 76 граждан.
Госбюро расследований предъявило подозрение девятерым экс-топ-чиновникам Украины по "делам Майдана". Об этом информирует пресс-служба силового ведомства.
Подозрение было предъявлено девятерым экс-топ-чиновникам Украины, которые, по данным ГБР, были членами организованной преступной группы под руководством бывшего президента Виктора Януковича:
- экс-главе Минобороны Павлу Лебедеву;
- экс-главе СБУ Александру Якименко;
- экс-руководителю Антитеррористического центра Владимиру Тоцкому;
- экс-министру внутренних дел Виталию Захарченко;
- экс-замглавы МВД Виктору Ратушняку;
- экс-командующему внутренними войсками МВД Станиславу Шуляку;
- экс-командиру столичного "Беркута" Сергею Кусюку;
- бывшему и.о. главы ГУ МВД в Киеве Валерию Коряку;
- экс-начальникумилиции общественной безопасности ГУ МВД в Киеве Петру Федчуку.
Следователи обвиняют бывших высокопоставленных чиновников в совершении особо тяжких преступлениях во время массовых акций протеста, которые проходили в Киеве в период с 18 по 20 февраля 2014 года:
- совершении теракта с целью устрашения населения, что привело к наступлению тяжелых последствий и гибели людей;
- причинении участникам акций протеста телесных повреждений различной степени тяжести, умышленных убийств и покушений на умышленные убийства с использованием огнестрельного оружия и специальных средств;
- превышении власти и служебных полномочий, что сопровождалось насилием, применением оружия и спецсредств и повлекло тяжкие последствия охраняемым законом правам, интересам отдельных граждан, государственным и общественным интересам, интересам юрлиц;
- незаконном препятствии организации и проведению собрания, митингов, уличных походов и демонстраций.
В пресс-службе Госбюро расследований отметили, что из-за действий ОПГ под руководством Виктора Януковича только с 18 по 20 февраля погибло 76 граждан, а различные ранения и травмы получили свыше 800 человек.
Пресс-служба Офиса генпрокурора сообщает, что экс-главе МВД, бывшему руководителю ГУ МВД в Киеве и его заместителю, а также экс-начальнику киевского "Беркута" предъявлено новое подозрение в организации теракта, совместно с Виктором Януковичем, в результате которого погибли четверо протестующих и были совершены покушения на умышленные убийства 10 человек.
Обвиняемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее Фокус сообщал, что Виктора Януковича подозревают в создании ОПГ. Госбюро расследований и Офис генпрокурора считают, что бывший президент вместе с другими экс-топ-чиновниками причастны к гибели 76 человек во время Революции Достоинства.
Также Фокус рассказывал, что ВАКС заочно арестовал беглого Виктора Януковича по делу о резиденции "Межигорье".