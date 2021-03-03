Розстріл активістів євромайдану: суд допитує Кличко

Віталій Кличко допитується як свідок з боку захисту.

У середу, 3 березня, мер Києва Віталій Кличко дає свідчення у Святошинському районному суді у справі про розстріл активістів євромайдан у лютому 2014 року.

Про це він сам написав у своєму Telegram-каналі.

Як уточнює РБК-Україна, Кличко допитується як свідок з боку захисту.

Водночас, мер, відповідаючи на запитання адвокатів екс-беркутівців, обвинувачених у розстрілі 48 активістів євромайдан, заявив, що лідери опозиційних сил не могли тоді повністю контролювати мітингувальників.

"Слова про 100% управління Майданом — це перебільшення", — заявив він.

Кличко також сказав, що лідери опозиції на Майдані закликали агресивних протестувальників не піддаватися на провокації, поводити себе спокійно і не використовувати вогнепальну зброю.

За словами Кличка, серед мітингувальників були різні групи людей: одні пропонували більш радикальні дії стосовно силовиків, інші закликали до стриманості.

Він також стверджує, що в момент розстрілу активістів вранці 20 лютого 2014 року був на зустрічі з європейськими послами у німецькому посольстві в Києві.

Віталія Кличка допитують як свідка з боку захисту колишніх бійців "Беркута" Сергія Тамтури і Олександра Маринченка, яких звинувачують у розстрілах активістів на Майдані. Раніше вони повернулися до Києва після обміну в межах Нормандських домовленостей.

Зазначимо, раніше генеральний прокурор України Ірина Венедиктова виступаючи з трибуни Верховної Ради заявила, що правоохоронці мають намір завершити слідство з основних справ Майдану до кінця поточного року.

Нагадаємо, Верховна Рада України в середу, 17 лютого, прийняла постанову №2379 у зв'язку з річницею початку євромайдану. У постанові йдеться, що Революція гідності є одним з ключових моментів українського державотворення і показником національної ідеї свободи.