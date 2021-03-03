Расстрел активистов Евромайдана: суд допрашивает Кличко

Виталий Кличко допрашивается как свидетель со стороны защиты.

В среду, 3 марта, мэр Киева Виталий Кличко дает показания в Святошинском районном суде по делу о расстреле активистов Евромайдана в феврале 2014 года.

Об этом он сам написал в своем Telegram-канале.

Как уточняет РБК-Украина, Кличко допрашивается как свидетель со стороны защиты.

В то же время, мэр, отвечая на вопросы адвокатов экс-беркутовцев, обвиняемых в расстреле 48 активистов Евромайдана, заявил, что лидеры оппозиционных сил не могли тогда полностью контролировать митингующих.

"Слова о 100%-ном управлении Майданом – это преувеличение", – заявил он.

Кличко также сказал, что лидеры оппозиции на Майдане призывали агрессивных протестующих не поддаваться на провокации, вести себя спокойно и не использовать огнестрельное оружие.

По словам Кличко, среди митингующих были разные группы людей: одни предлагали более радикальные действия по отношению к силовикам, другие призывали к сдержанности.

Он также утверждает, что в момент расстрела активистов утром 20 февраля 2014 года был на встрече с европейскими послами в немецком посольстве в Киеве.

Виталия Кличко допрашивают как свидетеля со стороны защиты бывших бойцов "Беркута" Сергея Тамтуры и Александра Маринченко, которых обвиняют в расстрелах активистов на Майдане. Ранее они вернулись в Киев после обмена в рамках Нормандских договоренностей.

Отметим, ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова выступая с трибуны Верховной Рады заявила, что правоохранители намерены завершить следствие по основным делам Майдана до конца текущего года.

Напомним, Верховная Рада Украины в среду, 17 февраля, приняла постановление №2379 в связи с годовщиной начала Евромайдана. В постановлении говорится, что Революция достоинства является одним из ключевых моментов образования украинского государства и выразителем национальной идеи свободы.